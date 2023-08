Desecretati i file Usa su Allende 

Washington. Il governo Usa ha declassificato e pubblicato parti dei rapporti quotidiani preparati per il presidente Richard Nixon fra l’8 e l’11 settembre 1973, giorni precedenti al colpo di stato di Augusto Pinochet che rovesciò il presidente socialista Salvador Allende. Per l’ambasciata Usa a Santiago «insieme a migliaia di documenti precedentemente declassificati», questo gesto «dimostra l’impegno duraturo nei confronti del partenariato Usa-Cile, che è coerente con i nostri sforzi per promuovere la democrazia e i diritti umani nei due Paesi e nel mondo». Il governo «ha completato questa revisione di declassificazione in risposta ad una richiesta del governo cileno e per consentire una comprensione più profonda della storia che condividiamo». I documenti declassificati in passato hanno confermato che la caduta di Allende avvenne col sostanziale beneplacito e la partecipazione economica degli Usa.

