Deschamps sicuro: «Francia senza difetti» E il Messico ora sogna 

La Francia ora ci crede: «Trovate pure dei difetti: è un bene. Non deve essere sempre tutto rose e fiori». Così, anche per smorzare un po' l'entusiasmo, il ct Didier Deschamps si è rivolto ai giornalisti dopo l'esaltante vittoria sulla Svezia per 3-0 della sua Francia, che negli ottavi, sabato 4 luglio (alle ore 23 italiane), a Filadelfia affronterà il Paraguay, reduce dall'eliminazione della Germania ai rigori. La partita con la Svezia ha lasciato a tutti la sensazione che la Francia (in gol con la doppietta del capitano Mbappé e Barcola) sia inarrestabile. Mbappé, dopo il primo gol, è corso ad abbracciare il suo allenatore, che nei giorni scorsi era tornato in Francia per la morte della madre. «A livello personale, il gesto di Kylian mi ha colpito molto. È il nostro capitano. La squadra è rimasta unita: hanno fatto ciò che serviva mentre ero assente. È stato meglio che non ci fossi, sia per me che per loro». Esulta anche il Messico, che nella notte ha sconfitto 2-0 l’Ecuador. Il Messico è tutta una fiesta. Con un sogno proibito. Ma poi neanche tanto. Grazie alla vittoria sull'Ecuador, El Tricolor ha conquistato la qualificazione per uno degli ottavi dei Mondiali 2026 che si giocherà di nuovo all'Azteca, il 6 luglio alle 2 con l’Inghilterra. Da lì, dove i duemila metri di altitudine tolgono il fiato agli avversari, parte un coro che fa Y si sì . Che suona un po' come l'italiano Non succede ma se succede… e che alimentando l'illusione di milioni di messicani. La nazionale guidata dal ct Javier Aguirre un merito, per certi versi storico, però l'ha già messo in archivio: quello di aver fermato per la durata del match, almeno così pare, la violenza narcos.

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