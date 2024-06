Deschamps si affida a Mbappè  

La Francia deve vincere contro la Polonia, magari segnando tanti gol, se vuole avere la certezza di superare il turno da prima del girone. E non dover affrontare una nazionale non “di pregio” agli ottavi. Ma come sta la superstar? Didier Deschamps conta di avere di nuovo a disposizione Kylian Mbappé dopo il tremendo infortunio al naso. Il ct francese spera di poterlo schierare da titolare e non di lasciarlo forzatamente fuori come successo venerdì contro l'Olanda.

Come sta Kylian

Le sensazioni sono positive. L’attaccante del Real Madrid si è allenato in gruppo con la maschera per proteggere il naso, una maschera non più nella versione irregolare ma messa a punto per la partita. Secondo L'Equipe, infatti, con questa nuova protezione il giocatore si sente meglio e questo gli permetterebbe di giocare. Oggi, dunque, Mbappé dovrebbe tornare titolare.

Olanda-Austria

«Il nostro obiettivo è la qualificazione agli ottavi, ma arrivare primi nel nostro gruppo mi sembra che sia improbabile», dice il ct dell'Austria Ralf Rangnick, che alla vigilia della sfida con l'Olanda rimane con i piedi per terra, spiegando che «in genere, io preferisco arrivare primo, ma dobbiamo vincere noi e la Francia non deve vincere con la Polonia, ed è improbabile che queste due cose succedano». Più che altro il tecnico non crede che i polacchi possano battere la Francia, quindi è meglio concentrarsi sull'impegno contro l'Olanda, rivale che in classifica ha 4 punti, quindi uno in più della sua squadra, così come i francesi. Ma che tipo di calcoli ha fatto Rangnick? «Sì, ci sono le migliori terze - la risposta del ct dell'Austria - ma questo del terzo posto è un concetto troppo complicato, ci avevo pensato ma ho rinunciato perché, appunto, era troppo complicato. L'obiettivo principale è arrivare agli ottavi e vedremo dopo le ultime partite».

L'Austria, presentata come outsider del torneo, non è mai arrivata ai quarti di finale di un Europeo. Durante quelli del 2021, l'Austria si è qualificata per gli ottavi, cosa che, in un grande torneo, non le accadeva dai Mondiali del 1954, ma è arrivata la sconfitta contro l'Italia che poi ha vinto il titolo.

Probabili formazioni

Francia (4-4-2) : Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez; Dembélé, Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Griezmann, M. Thuram. Ct Deschamps.

Polonia (3-5-2) : Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Slisz, Romanczuk, Zielinski, Zalewski; Urbanski, Lewandowski. Ct Probierz.

Arbitro : Guida (Ita)

Olanda (4-3-3) : Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Frimpong, Depay, Gakpo. Ct Koeman.

Austria (4-2-3-1) : Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Laimer; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer; Gregoritsch. Ct Rangnick.

Arbitro : Kruzliak (Svk).

