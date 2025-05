Descalzi testimone sul caso Regeni: «Delitto atroce» 

Roma. «Un omicidio atroce di cui non si conoscono le ragioni, resta un mistero». Con queste parole l’ad dell’Eni, Claudio Descalzi, ha descritto la vicenda di Giulio Regeni, sequestrato e ucciso al Cairo nel 2016, nel corso della sua testimonianza nel processo davanti alla prima Corte d’Assise di Roma, che vede imputati quattro 007 egiziani. Descalzi ha riferito di aver appreso, «del sequestro e del decesso di Regeni attraverso i giornali». Ha precisato che nessuna richiesta formale fu avanzata all’Eni da parte delle istituzioni italiane per ottenere informazioni o per intervenire. «Mi è sembrato però doveroso parlare con il presidente e con il ministro egiziani per chiedere chiarezza. Mi sono sempre arrivate rassicurazioni, ma poi chiarezza non è stata fatta». Descalzi ha ricordato che, «dalla Farnesina non ci è mai stato chiesto di intervenire». Nel corso dell’udienza è stato ascoltato anche l’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio: «Le autorità egiziane hanno sempre manifestato una disponibilità solo apparente».

