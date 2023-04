DeSantis ruba donatori a Trump 

WASHINGTON. Ron DeSantis è a un passo dall’annuncio ufficiale che si candiderà alla Casa Bianca. Reduce dal suo debutto in grande stile all’estero, il governatore della Florida è pronto a lanciare il comitato esplorativo all’inizio di maggio e dichiarare le sue intenzioni subito dopo, senza più aspettare l’esito delle tante beghe giudiziarie del suo più temibile rivale alle primarie repubblicane, Donald Trump. Secondo fonti vicine a DeSantis, la data clou è l’11 maggio. A Tallahassee si sarebbero già svolti diversi incontri per mettere su la squadra per la campagna. Intanto in Israele DeSantis ha cenato con Miriam Adelson - la principale donatrice di Trump nel 2020 - e altri grandi finanziatori dell'ex presidente. Secondo Politico, l'asso nella manica del governatore sono gli oltre 100 milioni di dollari in contanti ottenuti dai suoi donatori: più di qualsiasi altro candidato al 2024, incluso Trump che in cassa avrebbe non più di 55 milioni.

