DeSantis lancia la sfida a Trump su Twitter assieme a Musk  

WASHINGTON. Il governatore repubblicano della Florida che aspira a diventare il primo presidente italoamericano degli Usa, strappando la nomination a Donald Trump, esce alla scoperto. Lo fa con una mossa controversa, ma che gli garantisce un'ampia platea di potenziali elettori, scegliendo per l'annuncio della sua discesa in campo una conversazione su Twitter Spaces, piattaforma audio di Twitter, assieme al ceo della società che cinguetta Elon Musk, suo ammiratore e sostenitore con oltre 140 milioni di follower (oltre ai 4,2 dello stesso De Santis): un'audience ben più ampia di quella delle tv americane.

«Penso che sia piuttosto rivoluzionario che un annuncio del genere avvenga sui social media», ha sottolineato il patron di Twitter, che spera anche di risollevare le sorti della piattaforma dopo averla terremotata, anche riabilitando account cospirativi di destra, compreso quello di Donald Trump, che però ha preferito rimanere su Truth.

Non è ancora noto invece se De Santis annuncerà personalmente la sua campagna ai donatori che ha riunito al Four Season di Miami il 24 e 25 maggio o la prossima settimana nella città dove è cresciuto, Dunedin, nella baia di Tampa in Florida. La sua campagna comunque è pronta a decollare, con un super Pac (“Never back down”) che ha in cassato 200 milioni di dollari e sta reclutando un esercito di persone per bussare porta a porta agli elettori degli Stati dove partiranno le primarie repubblicane.

La scelta dell'annuncio su Twitter con Musk gli ha già attirato molte critiche. «È uno dei lanci di campagne più fuori dal comune nella storia moderna. L'unica cosa peggiore del lancio di una campagna di nicchia su Twitter è l'after party ultra-elite di De Santis al lussuoso resort Four Seasons di Miami», ha attaccato Karoline Leavitt, portavoce di Make America Great Again, il comitato elettorale che sostiene Trump.

