Derubato mentre muore: due denunce 

Torino. Non ha sciolto in via definitiva tutti i dubbi l'autopsia su Davide Borgione, lo studente di 19 anni morto a Torino nella notte tra venerdì e sabato mentre rincasava in bicicletta. La causa del decesso, secondo quanto si apprende, è un trauma cranico. Ma non ancora stato possibile appurare se sia dovuto alla caduta, all'angolo tra via Nizza e corso Marconi, nel quartiere San Salvario, o dall’urto fugace con un’automobile sopraggiunta pochissimo tempo dopo.

Le immagini

Il conducente non si è fermato: quando è stato rintracciato dalla polizia municipale, che sta svolgendo gli accertamenti, ha detto di non essersi accorto di nulla. I video delle telecamere di sorveglianza mostrano altri due ventenni - entrambi torinesi - che in seguito arrivano sul posto e, mentre Davide giace immobile a terra, gli sfilano il portafoglio. Una volta individuati, sono stati denunciati per furto e omissione di soccorso.

Saranno indispensabili altri accertamenti per verificare se esiste un nesso fra l'urto con la vettura e la morte di Davide. Per il conducente, finora, le prime analisi dei filmati non permettono di trarre conclusioni certe: le immagini non sono molto chiare. Sono chiare, invece, nel registrare quanto avviene in seguito.

Dall'abitacolo di un’auto che transita nei paraggi escono due ragazzi. Si guardano attorno, poi vanno verso Davide che è terra. E accade l'indicibile. Gli mettono le mani nelle tasche, frugano e poi si allontanano con il loro bottino.

L’allarme

Sono stati alcuni passanti, tempo dopo, a dare l'allarme. Dopo i primi tentativi di rianimazione sul posto da parte di un'equipe medica è scattata la corsa in ambulanza verso l'ospedale Cto, dove è stato dichiarato il decesso. Quella notte Davide era senza casco. Dopo la serata in discoteca aveva deciso di prendere a noleggio una bici a pedalata assistita per rientrare a casa. Grande appassionato di musica, con il nome d'arte di Borgi componeva canzoni rap. L’altra sua grande passione era il calcio. Oltre a tifare per il Torino, aveva giocato nelle formazioni giovanili di alcune squadre cittadine. Vicinanza alla famiglia è stata espressa dalla società granata, che ha ricordato Davide «come appassionato calciatore, studente esemplare, amante della musica, da sempre orgoglioso tifoso del Toro, che lascia un ricordo indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto».

RIPRODUZIONE RISERVATA