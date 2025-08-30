Derubato dell’auto e multato per il parcheggio 

Gli avevano rubato la Fiat Panda che aveva lasciato sotto casa per utilizzarla come ariete nel colpo fallito alla Crai Extra di Pula. A distanza di un mese la società che gestisce la sosta a pagamento in paese gli invia una multa perché il veicolo era fermo sul piazzale del supermercato senza aver pagato il parcheggio. Oltre il danno, la beffa: Salvatore Pirino, originario di Pula ma trapiantato in provincia Mantova, si è visto recapitare un verbale di 50 euro dalla società “Park & Control” perché la sua auto, il 30 luglio, giorno in cui la banda della Giulietta aveva tentato l’assalto al supermercato di via Lamarmora, è rimasta nel parcheggio dalle 3,46 alle 10,14, quindi per un periodo superiore ai minuti consentiti indicati nella cartellonistica. E poco importa se quella macchina sia stata prima utilizzata dai banditi per sfondare l’ingresso della Crai e poi per cercare di aprire la cassaforte, e successivamente delimitata dai nastri dei carabinieri per i rilievi: la telecamera dei parcheggi è stata impietosa, e il sistema ha inviato il verbale a proprietario dell’auto rubata.

La reazione

Salvatore Pirino, ovviamente, di pagare quella multa non ha alcuna intenzione: «Non è certo per una questione di denaro, ma perché trovo assurdo dover pagare la multa dopo quanto mi è successo. L’auto mi era stata rubata alle 3,30 sotto casa, in via Porrino, in mattinata mi ero anche presentato nella caserma dei carabinieri di Pula per sporgere la denuncia del furto, poi sono stato avvisato che la mia Panda era stata utilizzata per la spaccata alla Crai. Quando ho raggiunto il supermercato, il motore dell’auto era ancora acceso e ho potuto portare via qualche effetto personale: la Panda, ormai distrutta, è stata messa sotto sequestro dall’autorità giudiziaria e non l’ho più rivista».

Il rischio

Per una curiosa coincidenza Salvatore Pirino vive a pochi chilometri da Mantova, dove la Park & Control ha sede: per spiegare la situazione ha anche contattato gli uffici di Pula della società, ma a nulla è servito. «Ho dovuto comprare una nuova auto – dice Pirino -, dalla Panda non ho potuto portare via neppure le pinne e l’ombrellone, l’ennesima beffa è che devo continuamente informarmi per sapere quando verrà dissequestrata, perché da quel momento l’azienda incaricata della custodia mi addebiterà il deposito giornaliero. In questa vicenda c’è una cosa che mi fa sorridere: per lavoro ho girato l’Europa e non mi e mai capitato di subire furti; in vita mia mi sono state rubate due auto, una trent’anni fa a Nora, l’altra sotto casa il mese scorso”.