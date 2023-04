Derubato della pensione a Pasqua 

L’anziano, il giorno di festa, è uscito con il suo portafogli in tasca, all’interno i contanti, ma lo ha perduto per strada con tutta la pensione all’interno. A ritrovarlo certamente qualcuno della comunità, che consce bene Salvatore Usella visto che ha pensato bene di restituirgli il portafogli. Il ladro infatti lo ha lanciato nel giardino di casa dell’uomo, però prima si è premunito di svuotarlo dei contanti che c’erano all’interno e di scrivere un bigliettino di ringraziamenti utilizzando il soprannome con la quale tutti conoscono Usella in paese, Barore. «Grazie Baro’» la scritta in un pezzetto di carta piegato in due e vergato con un pennarello blu. A raccontare la vicenda la figlia del pensionato, che ha affidato un post sulla vicenda sui social network. Un fatto che fa interrogare la comunità.

È successo domenica scorsa a Orotelli, vittima Barore (Salvatore) Usella, 83 anni, falegname in pensione e conosciuto da tutti in paese perché in passato aveva una agenzia funebre.

Il giorno di Pasqua ha smarrito il portafoglio con la sua pensione all’interno. A ritrovarlo dei ladri poco gentiluomini. Senza nessun rispetto, non solo si sono impossessati di quanto c’era all’interno, pochi spicci che certo non potevano cambiare loro la vita e forse nemmeno la giornata. Ma hanno pensato bene di fare uno sfregio a quel pensionato, restituendogli addirittura a domicilio il portafoglio vuoto. Accompagnato dallo sberleffo di un biglietto di ringraziamenti per quell’inaspettato e non voluto regalo: «Grazie Barò».

La storia

Il racconto

«Volevo ringraziare – ha scritto domenica sul profilo social Francesca Usella, figlia di Salvatore, allegando al post la foto del bigliettino ricevuto - chi si è premurato stamattina di restituire a mio padre il portafoglio perso per strada… Trovato nel cortile di casa con questo biglietto... peccato che non ci fossero più i soldi dentro (il grazie infatti è per quello )... spero possiate passare una bella Pasqua con quei pochi spicci della pensione che ci avete trovato dentro... spero abbiate solo quello infatti per poter passare una serena Pasqua!!!! Auguri!!». Una denuncia che ha scatenato in paese un forte sentimento di indignazione non tanto per il furto dei contanti, ma per il gesto di inserire all’interno quel bigliettino. Per molti uno sberleffo, una mancanza di rispetto per un anziano, un gesto che denota una decadenza di valori.

