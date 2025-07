Derubati e disperati, gli appelli dei turisti rimasti senza bagagli 

«Aiutateci, dobbiamo tornare a Zurigo. Abbiamo lasciato la macchina in un parcheggio dietro una spiaggia di Olbia, vicino a Rena Bianca, e ci hanno portato via tutto». Derubati, disperati, senza documenti, senza soldi, l’auto danneggiata (spesso è quella presa a noleggio) e, magari, con le ore contate per l’imbarco: sono le vittime delle razzie estive a Olbia e in Costa Smeralda, persone che gioiosamente si sono avviate verso una spiaggia e al ritorno hanno trovato l’utilitaria ripulita di tutto. I furti nei parcheggi (retro spiaggia, aree commerciali e anche nel cuore di Olbia) sono centinaia ogni estate e questo mese di luglio è stato di “festa” per le bande che battono le località turistiche galluresi. «Cosa faccio – dice un turista a un poliziotto - resto per presentare la denuncia del furto o parto? Ma se resto devo cercare un b&b e rinviare il viaggio di ritorno. E non ho neanche i documenti». Sui social c’è il riflesso delle situazioni, talvolta drammatiche, che vivono le famiglie in partenza dalla Sardegna e che vengono segnalate alle forze dell’ordine.

Pittulongu nel mirino

Pittulongu è una delle località preferite dai topi d’auto. Francesco scrive su Facebook: «Ieri eravamo a Pittulongu e ci hanno svaligiato la macchina. Ci hanno portato via le valigie, gli zaini, un marsupio che conteneva i documenti della mia ragazza e le chiavi di casa di Zurigo». Un altro svizzero che ricorderà con amarezza il suo soggiorno sardo, un disastro per l’immagine della Sardegna e di Olbia. Elisa è italiana è chiede aiuto sui social: «Eravamo alle Vecchie Saline di Olbia e ci hanno scassinato la Panda, hanno portato via tre valigie. Se qualcuno dovesse vedere i nostri bagagli abbandonati, ci contatti». L’appello è con foto e così ce ne sono tantissimi, troppi. Isabella è stata derubata vicino all’aeroporto e dice: «Prego chiunque ritrovi qualcosa di aiutarci. I nostri vestiti potrebbero essere buttati via, ma sono essenziali per noi, arrivati dall’aeroporto il primo giorno di vacanza». Appena sbarcata, subito derubata.

Camille è una giovane mamma francese: «Ci hanno rubato la valigia dall’auto il 25 luglio, dentro ci sono tutti i vestiti della nostra bimba di 18 mesi i suoi giocattoli. Hanno preso tutto». E Camille spiega che il furto è avvenuto lo stesso giorno della partenza in Francia. Un altro turista francese chiede aiuto e racconta: «Abbiamo subito un furto nella spiaggia di Pittulongu. La nostra settimana di vacanza si è trasformata in un incubo».

Cimiteri di valigie

E poi ci sono le vittime dei colpi che ritrovano parte della refurtiva in aperta campagna, cumuli di valigie e zaini abbandonati tra i cespugli, in mezzo ai vestiti e ad altri oggetti, una ragazza scrive: «Vi lascio le coordinate, tra Bados e Golfo Aranci i ladri hanno buttato una ventina di valigie». Un turista tedesco informa i compagni di sventura: «Le mie cuffie AirPods, rubate, si sono aggiornate in un punto fuori Olbia e ho potuto tracciarle. Sono andato e ci sono tante valigie». Romina è amareggiata: «Ci hanno rubato anche oggetti insostituibili, per questo siamo stati costretti a partire. Per noi è tutto molto doloroso».

Nei giorni scorsi a Olbia la dash cam di un’auto ha inquadrato e immortalato i ladri in azione, ma serve a ben poco perché le vittime non hanno neanche il tempo di presentare la denuncia. Benvenuti in Sardegna.

