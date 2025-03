Derubata prima di sparire nel nulla, il Pm: «A giudizio Beccu e Meloni» 

Prima udienza gup ieri per il caso di Rosa Bechere, la pensionata olbiese della quale non si hanno più notizie dal 25 novembre 2022. La Procura di Tempio ha chiesto il rinvio a giudizio di Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, amici della donna scomparsa. I due sono accusati di rapina, lesioni, sottrazione e utilizzo di carte di credito. Stando alle indagini dei Carabinieri di Olbia, prima di sparire nel nulla, Rosa Bechere (60 anni) sarebbe stata derubata. Giorgio Beccu e Maria Giovanna Meloni per potersi impadronire dei suoi soldi (attraverso le carte di credito) avrebbero stordito la vittima con massicce dosi di farmaci a base di benzodiazepine. Ieri gli avvocati della coppia, Giampaolo Murrighile e Angelo Merlini, hanno chiesto il rito abbreviato. Le due persone indagate hanno respinto l'accusa di avere derubato l’amica e vicina di casa, che aveva chiesto loro aiuto dopo l’arresto del marito, Davide Iannelli (condannato all’ergastolo per l’omicidio Cozzolino).

