«Derubata mentre stavo per annegare» 

Doveva essere una bella giornata al mare con la famiglia, quella di Silvia Ballisai, una 35enne di Carbonia: nei giorni scorsi ha vissuto una disavventura che certamente ricorderà per tutta la vita e che in parte non è ancora finita. Arrivata con la famiglia a Sant'Antioco nella spiaggia di Su Portixeddu, aveva da prima scaricato dall'auto la sua nuova tavola da sup (una tavola ibrida tra canoa e surf che si governa in piedi con l'ausilio di un remo) per poi usarla per fare un’escursione. «A qualche decina di metri dalla riva mi sono trovata in difficoltà, la corrente mi trascinava al largo in direzione di Maladroxia - racconta la donna - provavo e riprovavo con tutte le mie forze a raggiungere la costa ma non riuscivo a farlo». La donna ha quindi provato a scendere dalla tavola per nuotare: «Una folata di vento ha sollevato il sup che mi ha colpita in testa. Ho rischiato di affogare perché la tavola era assicurata alla mia caviglia e il vento mi trascinava dal piede impedendomi tutti i movimenti, ho bevuto tanta acqua e a furia di dimenarmi sono riuscita a sganciarmi dal laccio di sicurezza».

La disavventura

«Sono arrivata negli scogli con difficoltà, ero stremata e fortemente scossa per quanto accaduto. Non c'era un punto certo di ancoraggio perché la costa è alta, mi sono procurata graffi su tutto il corpo prima di riuscire a salire su una roccia», racconta.

A quel punto, mentre riprendeva le forze, Silvia Ballisai ha avvistato un piccolo motoscafo. «Sono qui per salvarmi e riportarmi in spiaggia», si è detta. Le tre persone sulla piccola imbarcazione hanno da prima recuperato la tavola e poi, hanno chiesto se fosse tutto a posto. Silvia Ballisai ha sollevato il pollice in segno di approvazione ma senza riuscire a parlare.

La beffa

Il motoscafo, dopo aver fatto una gimkana passando proprio davanti al punto in cui la donna si era messa in salvo, ha ripreso il suo cammino in direzione del porto: «Ho pensato che sarebbero andati a cercare aiuto e invece non sono tornati», ha detto Silvia Ballisai. Nel frattempo i familiari, non vedendo la donna rientrare, hanno iniziato a preoccuparsi e il marito si è avventurato sugli scogli per cercare la moglie. Recuperate le forze la donna si è arrampicata in alto nelle rocce e ha raggiunto la spiaggia di Su Portixeddu passando dalla campagna, incontrando così il marito che la cercava. La famiglia ha raggiunto l’auto e si è diretta al porto dove pensava di trovare la tavola: «Ci siamo rivolti alla capitaneria di porto - racconta - ma la tavola non era stata consegnata e nessuno aveva dato l'allarme. Non solo non sono stata soccorsa ma addirittura si sono impossessati del mio sup. Dopo la segnalazione alla Capitaneria formalizzerò la denuncia».

