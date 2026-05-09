Deroga prima del bando, riaprono il museo e il nuraghe Is Paras 

Ritorno alla normalità a Isili nel sito archeologico Is Paras e nel Museo Maratè per l’arte del rame e del tessuto gestiti dalla cooperativa Sa Frontissa con le sue tre operatrici. Dopo la chiusura di sabato e domenica scorsi e dei primi giorni della settimana, l’emergenza è rientrata e i due siti sono di nuovo fruibili ai visitatori.

Una deroga «nelle more dello svolgimento della gara», questa la soluzione trovata dagli uffici comunali di riferimento per consentire la riapertura in attesa dell’espletamento della gara. Una situazione che nei decenni di apertura del museo e del nuraghe non si era mai verificato. Fatto che i consiglieri di minoranza “Impegno per Isili” hanno sottolineato soprattutto attraverso i canali social. Così per alcuni giorni il botta e risposta tra maggioranza e minoranza ha catalizzato l’attenzione del paese.

Intanto il cartello di chiusura è stato rimosso e i cancelli aperti in questo fine settimana, in attesa del nuovo bando e soprattutto dell’inizio di una bella stagione che ha già portato in paese diversi visitatori, sia in pullman sia con auto private. Non solo nuraghe e museo, Isili vanta anche la presenza del lago di San Sebastiano, un trinomio che negli anni passati ha creato un movimento turistico che va salvaguardato. (s. g.)

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