Dermatologia pediatrica, Manu Invisible firma le nuove decorazioni della sala d’attesa 

Nel reparto di dermatologia pediatrica dell’ospedale Businco, ieri mattina sono state inaugurate le nuove decorazioni della sala d’attesa donate dall'associazione Il Sogno di Giulia Zedda in partenariato con l'associazione bergamasca Tutti per Gioia. Un tocco di colore per rendere meno pesante l’attesa della visita. L'iniziativa è parte del progetto “Ci pensa Giulia” che sta interessando i reparti pediatrici di alcuni ospedali sardi. Tra gli arredi, un tavolino con sedie e una libreria. «L’intento è umanizzare gli ospedali», dice Eleonora Galia, presidente de Il Sogno di Giulia e mamma della piccola scomparsa a 10 anni nel 2018 per un tumore. «Quando andavo in ospedale per lavoro vedevo bambini annoiati e impauriti per le visite e gli interventi. Un po’ di colore può alleviare le loro paure». Manu Invisible ha realizzato tre quadri, allestiti nell’andito e dentro la sala, chiamati “Gioia”, “Beatrice” e “Costanza”. «Sono un tributo in memoria di Giulia, che rivive nei gesti di bellezza, nello spirito attivo e collettivo del gesto d’arte, prendendosi cura di luoghi che hanno la loro importanza, come in questo caso gli ospedali, insieme a chi li vive e attraversa», commenta l’artista.

RIPRODUZIONE RISERVATA