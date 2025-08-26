VaiOnline
Allevamenti.
27 agosto 2025 alle 00:42

«Dermatite, subito gli indennizzi» 

L’allarme: senza un piano regionale il prezzo della carne rischia di crollare 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Gli indennizzi non arrivano e c’è il rischio che nei prossimi mesi si abbatta sul comparto degli allevamenti bovini un’altra tegola, quella del calo dei prezzi della carne. Le associazioni di categoria lanciano un nuovo allarme legato all’epidemia di dermatite nodulare in Sardegna. I contagi sono sotto controllo, almeno stando agli ultimi bollettini diffusi dalla Regione. Ma ora l’emergenza si sposta sul fronte economico e dell’integrità delle aziende.

Lo scenario

Il Centro studi agricoli avverte: «I servizi veterinari regionali continuano a non liquidare gli indennizzi agli allevatori a cui da oltre due mesi sono stati abbattuti numerosi capi infetti, finché non viene chiuso il focolaio aziendale. Per chiuderlo, tuttavia, viene imposto l’abbattimento integrale delle mandrie». Una misura «sproporzionata, dannosa e ormai inaccettabile». L’intero comparto attende le sentenze di Tar e Consiglio di Stato sull’argomento. Nel frattempo «serve subito un piano straordinario di ammasso delle carni bovine entro novembre. La Regione si attivi immediatamente, perché senza interventi i prezzi di mercato crolleranno, portando al collasso centinaia di aziende, spiega il presidente Tore Piana.

Il punto

Sulla questione degli indennizzi interviene anche la Cia, confederazione italiana agricoltori: «La Regione, col provvedimento licenziato prima di Ferragosto, ha stanziato delle risorse a sostegno del comparto, oltre a quelle già previste a livello ministeriale, è urgente procedere tempestivamente a liquidare le risorse agli allevatori, a partire dagli allevamenti già colpiti dalla malattia e che hanno subito e stanno subendo gli abbattimenti dei capi; aziende che necessitano di sostegni economici immediati e a cui vanno assicurate le giuste garanzie per ripartire in piena sicurezza», dice il direttore regionale Alessandro Vacca. La Cia sottolinea anche la necessità di un impianto per smaltire le carcasse degli animali: bisogna «dotare l’Isola di un impianto di smaltimento regionale, evitando di essere ostaggio dei centri di smaltimento della penisola, penalizzanti sia in termini di costi che di tempi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Un’Isola di vecchi Pochi lavoratori e welfare a rischio

Squilibrio tra popolazione inattiva e attiva: nel 2050 il rapporto sarà di uno a uno  
Cristina Cossu
La Tragedia

Settimo San Pietro  sotto choc per la morte  del piccolo Alessio

Il bambino morto a quattro mesi: era scivolato tra il letto e il comodino 
Raffaele Serreli
Trasporti

Arrivano i voli in più, ma non bastano

Biglietti aggiuntivi venduti nel giro di poche ore: Milano off-limits da Olbia e Alghero 
Alessandra Carta
personaggi

«Ringrazio tutti»,  Polonara si prepara al ritorno “a casa”

«Dai messaggi abbiamo capito che volevamo incontrarci ancora» 
Giampiero Marras
L’indagine

Stupro a Roma, arrestato un 26enne

È un gambiano con permesso umanitario: «Sono stato io, avevo assunto droga» 