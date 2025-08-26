«Dermatite, subito gli indennizzi» 

Gli indennizzi non arrivano e c’è il rischio che nei prossimi mesi si abbatta sul comparto degli allevamenti bovini un’altra tegola, quella del calo dei prezzi della carne. Le associazioni di categoria lanciano un nuovo allarme legato all’epidemia di dermatite nodulare in Sardegna. I contagi sono sotto controllo, almeno stando agli ultimi bollettini diffusi dalla Regione. Ma ora l’emergenza si sposta sul fronte economico e dell’integrità delle aziende.

Lo scenario

Il Centro studi agricoli avverte: «I servizi veterinari regionali continuano a non liquidare gli indennizzi agli allevatori a cui da oltre due mesi sono stati abbattuti numerosi capi infetti, finché non viene chiuso il focolaio aziendale. Per chiuderlo, tuttavia, viene imposto l’abbattimento integrale delle mandrie». Una misura «sproporzionata, dannosa e ormai inaccettabile». L’intero comparto attende le sentenze di Tar e Consiglio di Stato sull’argomento. Nel frattempo «serve subito un piano straordinario di ammasso delle carni bovine entro novembre. La Regione si attivi immediatamente, perché senza interventi i prezzi di mercato crolleranno, portando al collasso centinaia di aziende, spiega il presidente Tore Piana.

Il punto

Sulla questione degli indennizzi interviene anche la Cia, confederazione italiana agricoltori: «La Regione, col provvedimento licenziato prima di Ferragosto, ha stanziato delle risorse a sostegno del comparto, oltre a quelle già previste a livello ministeriale, è urgente procedere tempestivamente a liquidare le risorse agli allevatori, a partire dagli allevamenti già colpiti dalla malattia e che hanno subito e stanno subendo gli abbattimenti dei capi; aziende che necessitano di sostegni economici immediati e a cui vanno assicurate le giuste garanzie per ripartire in piena sicurezza», dice il direttore regionale Alessandro Vacca. La Cia sottolinea anche la necessità di un impianto per smaltire le carcasse degli animali: bisogna «dotare l’Isola di un impianto di smaltimento regionale, evitando di essere ostaggio dei centri di smaltimento della penisola, penalizzanti sia in termini di costi che di tempi».

