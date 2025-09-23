VaiOnline
«Dermatite, ristori al via dalla prossima settimana» 

La Regione vede la luce. «Si va verso una graduale uscita dall’emergenza dermatite bovina», ha detto l’assessore all’Agricoltura Gianfranco Satta ieri in commissione Attività produttive. I numeri parlano chiaro: circa il 73% dei capi vaccinati con un’accelerazione nell’ultima settimana in Ogliastra e nel Nuorese, i due territori dove si erano registrati ritardi.

Ristori

Alle vaccinazioni e agli abbattimenti sono legati gli indennizzi per le aziende colpite dall’epidemia. Da subito si procederà con i ristori per gli allevamenti sedi di focolaio e destinatari di decreti di abbattimento. I primi dovrebbero partire già la prossima settimana con la pubblicazione dell’avviso.
Complessivamente sono a disposizione 18,2 milioni stanziati da una leggina approvata in Consiglio prima di Ferragosto e oggetto, nei giorni scorsi, di delibera di attuazione della Giunta. A questi si aggiungono ulteriori dodici milioni previsti nell’ultimo assestamento di bilancio. Ora, ha aggiunto Satta, «contiamo di supportare le imprese per ricostituire gli allevamenti danneggiati». Insomma, ha azzardato, «ci sono tutte le condizioni perché il settore possa ripartire». Allo stato attuale in tutta l’Isola si contano 32 focolai estinti e altrettanti ancora attivi. Ma «di questo passo arriveremo in breve tempo all’estinzione totale».
Satta non è preoccupato per i nuovi cento focolai di Lingua blu registrati nel mese di settembre. «Parliamo dell’1% rispetto ai 70mila casi riscontrati lo scorso anno, tanto più che la metà sono stati registrati in allevamenti dove non sono state fatte le vaccinazioni».

Polemica
Dopo l’audizione di Satta, ieri la quinta commissione presieduta da Antonio Solinas (Pd), ha espresso parere positivo sulla delibera di Giunta che mette a correre i 18,2 milioni. La minoranza ha abbandonato la seduta perché, ha spiegato il consigliere di Forza Italia Piero Maieli, «noi abbiamo chiesto che venisse rispettato il diritto della minoranza di essere convocati per decidere gli ordini del giorno. Ma questo non è mai successo. Inoltre il parlamentino si riunisce con minor frequenza rispetto alla scorsa legislatura». (ro. mu.)

