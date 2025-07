Dermatite, nuova svolta Il Consiglio di Stato: «No agli abbattimenti» 

Contrordine. I bovini sani negli allevamenti colpiti da dermatite bovina (Lsd) non devono essere abbattuti. L’ultima parola è stata del Consiglio di Stato, intervenuto ieri per congelare la sentenza del Tar che aveva respinto il ricorso di un imprenditore del Nuorese contro la decisione dell’Asl di Nuoro di eliminare tutti i capi a rischio contagio, compresi quelli non ammalati.

Tutela

La decisione dei giudici amministrativi d’appello mette così al primo posto il destino dei bovini che, sebbene non infetti, sarebbero stati comunque destinati alla morte. «L’esecuzione del provvedimento impugnato, incide infatti sulla vita degli animali che trova oggi espressa tutela costituzionale», hanno sottolineato dal Consiglio di Stato. e «tra l’altro, è elevato ad autonomo bene giuridico protetto dall’ordinamento». E ancora «dall’esecuzione del provvedimento impugnato deriverebbe la certa lesione della vita di decine di animali con conseguente distruzione del corrispondente bene giuridico costituzionalmente rilevante».

Insomma è la stessa Costituzione a difendere le sorti degli animali, soprattutto in questo caso in cui il loro abbattimento sarebbe solo preventivo. Non solo, i giudici avrebbero già ipotizzato «la prospettiva di un eventuale risarcimento patrimoniale in favore degli allevatori mitighi il danno al bene vita degli animali».

Imprese

Tuttavia, sul fronte delle imprese sarde che lavorano nelle campagne la sentenza del tribunale romano non ha dato tutte le risposte. Alessandro Vacca, direttore regionale della Cia agricoltori, non nasconde infatti le preoccupazioni della categoria. «Prendiamo atto della sentenza. Si susseguono negli ultimi giorni una serie di notizie spesso tra loro contrastanti, noi continuiamo a chiedere di intervenire presso l'Unione europea al fine di evitare gli abbattimenti massivi, per noi inoltre la priorità è intervenire per liberare celermente gli allevamenti dalla malattia al fine di sbloccare la movimentazione dei capi, informando in modo capillare gli allevatori e dando loro tutte le garanzie sia in termini economici che di tutela e salvaguardia del comparto. Gli allevatori hanno la necessità impellente di poter riprendere le attività ordinarie nel minor tempo possibile».

I dubbi

E se la strage di animali sani per ora è scongiurata, resta la paura di una possibile epidemia fuori controllo. Paura che non a caso aveva guidato la scelta del Tar nella prima sentenza poi ribaltata ieri da Palazzo Spada. «La vaccinazione caratterizzata dalla conferma della presenza della malattia di categoria A, in un contesto in cui, tra l’altro, animali asintomatici possono comunque albergare il virus dell’Lsd», avevano sostenuto i giudici del Tribunale amministrativo regionale, «non è contemplata quale misura di eradicazione alternativa all’abbattimento».

Parlamento

Sul caso è intervenuto anche il parlamentare del Pd, Silvio Lai: «Chiediamo che le azioni messe in campo siano calibrate e valutate sulla base degli effetti non solo sanitari, ma anche economici, produttivi e di biodiversità che avranno non solo oggi ma anche negli anni a venire», ha detto il deputato democratico.

«Per la Sardegna questo è un importante banco di prova: una sfida sanitaria che mette a rischio l’intero patrimonio zootecnico e agro-pastorale. Il comparto chiede misure urgenti, basate sulla sostenibilità, il confronto tecnico e il rispetto delle peculiarità territoriali. Senza attendere oltre».

RIPRODUZIONE RISERVATA