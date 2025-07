Dermatite nodulare, vertice in città 

Vertice sulla dermatite nodulare, per dare una svolta decisa al problema che sta assillando gli allevatori bovini di tutta l'isola. Stasera è in programma una importante iniziativa pubblica, con la presenza dei vertici della Regione, sindaci, tecnici, associazioni e imprenditori, tendente a costruire soluzioni comuni per fronteggiare la crisi legata alla terribile malattia che coinvolge e colpisce l'intera filiera bovina e le comunità locali. Una emergenza che non riguarda solo il Marghine, ma anche l'intera provincia, quindi la Sardegna. "Dermatite nodulare, stato attuale e possibili rimedi" è il titolo dell'iniziativa, ideata per far fronte ad una crisi che sta assillando gli allevatori bovini di tutta l'isola, che sarà quindi al centro dell'incontro pubblico, dedicato proprio al fenomeno, che si svolgerà oggi, alle 17,30, nella sede del Centro servizi culturali (ex caserme Mura, in via Gramsci). Un incontro necessario, per avere tutte le informazioni aggiornate, per condividere le strategie concrete e costruire soluzioni comuni per fronteggiare la crisi che sta coinvolgendo l'intero settore e le comunità locali, e che ha finalità dedicate al superamento della grave emergenza. Una iniziativa a cui parteciperà la presidente della Regione, Alessandra Todde, i sindaci di Nuoro e Macomer, Emiliano Fenu e Riccardo Uda. Introduce l'incontro il consigliere regionale Sebastian Cocco, parteciperanno l'assessore regionale all'agricoltura, Gianfranco Satta, la Coldiretti con Battista Cualbu, Gianbattista Monne di Confagricoltura, Alessandro Vacca della Cia, Giuseppe Patteri di Copagri e Pierpaolo Milia, presidente di Confindustria di Nuoro. (f. o.)

