Dermatite nodulare, già sottoposti a vaccino più di tremila bovini 

Nel Medio Campidano sono stati vaccinati 3.318 bovini fra quelli presenti in 104 stabilimenti: in tutto sono stati coinvolti 118 allevamenti, all’appello ne mancano ancora sei, già prenotati per i prossimi giorni. Gli interventi rientrano nel Piano di vaccinazione ufficiale obbligatoria contro la Dermatite nodulare contagiosa dei bovini 2025, interventi iniziati il 28 luglio scorso e proseguiti senza sosta per tutto il mese di agosto e settembre.

«Il decreto assessoriale – afferma il commissario straordinario della Asl 6, Maria Francesca Ibba – prevede la chiusura della campagna il 21 ottobre prossimo. Come programmato, per tale data contiamo di raggiungere la copertura vaccinale superiore al 95 per cento degli stabilimenti e dei capi allevati». Ibba sottolinea che «questo risultato non sarebbe stato possibile senza lo straordinario impegno del nostro personale. È doveroso evidenziare il grande senso di responsabilità e di attaccamento al lavoro dei veterinari della struttura complessa di Sanità animale, diretta dal dottor Andrea Concas, che hanno rinunciato alle ferie per poter raggiungere l’obiettivo fissato dalla Regione entro la data prevista. A loro va il mio ringraziamento per il lavoro svolto». (s. r.)

