Dermatite, le Asl aspettano i vaccini Corsa contro il tempo 

È stato un fine settimana di riunioni fiume, negli uffici dei servizi veterinari delle Asl della Sardegna. Due giorni di fuoco (con qualche incontro anche oggi) per mettere a punto il cronoprogramma territoriale delle vaccinazioni, definire i protocolli delle collaborazioni di rinforzo dei veterinari libero professionisti, preparare i progetti con gli orari aggiuntivi di servizio. Si corre per arrivare pronti all’avvio della campagna di profilassi a tappeto contro la dermatite bovina, ma siccome le dosi di vaccino (300mila quelle che saranno impiegate nell’Isola) non sono ancora a disposizione delle aziende sanitarie, l’avvio della campagna dovrebbe scattare a metà settimana.

Intanto il numero dei focolai è salito a 28, gli ultimi due confermati giovedì in due allevamenti in agro di Orotelli, il cuore della zona rossa – assieme a Orani (qui, il 21 giugno scorso, il primo caso confermato di dermatite bovina), Oniferi e Sarule; mentre il virus è arrivato (un focolaio ciascuno) a Bottidda, Benetutti, Nuoro, fino a Padru, alle porte della Gallura. Proprio a Padru, ieri era previsto l’abbattimento dei capi (procedura necessaria per dichiarare l’estinzione del focolaio) ma gli operatori della ditta convenzionata con Ares hanno dovuto fare dietrofront: intervento sospeso per l’arrivo di una diffida.

Il malumore degli allevatori è un nuvolone nero che grava nel cielo opaco di questo torrido luglio. Temono per gli effetti della vaccinazione sugli animali e per la vita stessa delle aziende, visto che col blocco delle movimentazioni, e il fermo dei capi, i costi crescono enormemente. Tanti chiedono che si vaccini soltanto nella zona rossa e nella cintura intorno; altri sono possibilisti «ma prima si deve partire intorno ai focolai». Sarà invece una vaccinazione a tappeto, ovunque e secondo le indicazioni, ha avvisato l’assessore alla sanità Armando Bartolazzi, «già ricevute dal centro di referenza di Teramo e gli accordi intercorsi fra il Ministero e la Commissione europea».

Non passa giorno senza che l’assessore esorti gli allevatori «alla massima collaborazione», spiegando che, «la vaccinazione a tappeto è l’unico modo per bloccare la diffusione della malattia, proteggere gli animali e difendere il patrimonio zootecnico sardo e l’economia a esso connessa». Non c’è scelta, la profilassi è obbligatoria, con tanto di penalità: multe da duemila a 20mila euro, perdita del diritto agli indennizzi nel caso si manifesti un focolaio, sanzioni penali. Bartolazzi ha inoltre sollecitato, «ancora una volta la collaborazione fondamentale di tutti gli operatori del settore», compresi dunque i dipendenti dei servizi di sanità animale, tanto da aver annunciato «provvedimenti disciplinari» per quanti non dovessero seguire le indicazioni.

Tanti veterinari hanno sollevato perplessità sull’organizzazione della campagna (anche se ovviamente faranno il loro lavoro), e tanti di più – visto il malumore diffuso – non potranno affrontare a cuor leggero il dovere a cui sono chiamati. «Chiediamo chiarezza sulla gestione e la tempistica della campagna, e in che modo verrà garantita la sicurezza dei veterinari», è la richiesta di Massimiliano Picoi, segretario del Sivemp (sindacato veterinari medicina pubblica) e presidente regionale della Federazione veterinari medici. «Senza la collaborazione degli allevatori non si va da nessuna parte», avvisa. «In Sardegna sono pochi gli allevamenti in stalla, abbiamo perlopiù bovini al pascolo, e in molti territori, penso ai terreni comunali, ci vogliono tempo e uomini per raggiungere tutti gli animali». Ma, aggiunge, «gli allevatori devono capire che non c’è scelta: se si vuole arrivare quanto prima alla riapertura, devono vaccinare gli animali».

