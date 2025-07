Dermatite, è scontro: sugli abbattimenti  decideranno i giudici 

Gli abbattimenti dei bovini finiscono in tribunale, sui vaccini obbligatori i rappresentanti degli allevatori prendono prendono tempo, salgono a trentatré i focolai in Sardegna. Continua a complicarsi l’emergenza dermatite, con una fumata incerta che arriva dal tavolo di ieri in Regione, dove la Giunta ha chiamato a raccolta le associazioni di categoria. A mettere d’accordo tutti solo l’annunciata istituzione della task force e la modalità di assegnazione dei ristori; sul resto della strategia anti-virus resta la distanza.

Verdetto atteso

Sono due i ricorsi che oggi i giudici amministrativi della Sardegna devono esaminare. In entrambi i casi è stata chiesta la sospensiva contro gli abbattimenti, disposti dalle Asl di Nuoro e Sassari. Al Tar si è rivolto sia un allevatore che tiene il bestiame tra Orani e Sarule, sia una srl, la Società agricola Agropower, sede a Borore. In ballo c’è la sopravvivenza di migliaia di bovini che sono sani ma fanno parte di allevamenti dove è stato accertata la presenza di un focolaio. Per il regolamento Ue 687/2020, quei capi vanno soppressi. Ma i ricorrenti non ci stanno.

I grandi nodi

Sulla questione degli abbattimenti la politica si gioca, inutile dirlo, un pezzo di consenso elettorale nel mondo delle campagne. Tanto che ieri la posizione ufficiale della Regione è arrivata solo a domanda, precisa fatta all’Ufficio stampa di Alessandra Todde: «Rispetteremo tutte le norme Ue, dalla prima all’ultima, senza alcun tipo di problema». Sui vaccini, invece, la linea di Bruxelles è stata abbracciata da subito e confermata ieri: le inoculazioni saranno «massive» perché «strumento indispensabile per proteggere il nostro patrimonio zootecnico».

Le sigle

Sui grandi nodi, la distanza con la Regione si ricava dalle risposte delle associazioni di categoria. «Noi – dicono da Coldiretti – non siamo né contro né a favore delle vaccinazioni, perché su questo non possiamo dare noi delle valutazioni sanitarie. Al tavolo abbiamo ribadito che siano i servizi veterinari a dare l’esatta informazione agli allevatori: siano loro a prendersi tutte le responsabilità, soprattutto in tema di potenziali effetti negativi o collaterali, se si dovessero presentare». Quanto agli abbattimenti, così il direttore Luca Saba e il presidente Battista Cualbu: «Non devono essere indiscriminati, ma solo sui capi infetti, così come hanno detto anche loro al tavolo», è il riferimento alla posizione della Giunta. Da Confagricoltura chiariscono: «Gli abbattimenti, salvo i casi di infezioni conclamate, devono essere l’extrema ratio e vanno tuttavia valutati a seconda della complessità della situazione».

I ristori

E se la Regione anche con gli assessori Armando Bartolazzi (Sanità), Gianfranco Satta (Agricoltura) e Rosanna Laconi (Ambiente) ha ribadito l'obiettivo di «proteggere un settore che rappresenta un pilastro economico e identitario per la Sardegna», in discesa la strada degli indennizzi. «Bene la costituzione di una équipe veterinaria che monitorerà costantemente l’andamento delle vaccinazioni, così come gli abbattimenti, quindi i ristori in tempi rapidi – spiega il presidente di Confagricoltura, Stefano Taras –. Per ridurre i tempi di erogazione, la Regione si impegna ad anticipare al ministero, in modo che possano arrivare in giro di poche settimane nelle aziende colpite». Da Coldiretti, Saba e Cualbu sottolineano: «Esprimiamo soddisfazione anche per l’accoglimento della nostra richiesta di un anticipo dei ristori, con fondi regionali, sia per i capi malati che saranno abbattuti, come già avvenuto in altre regioni, sia sui bovini non movimentati. Si stanno inoltre definendo i protocolli operativi e gestionali, per stabilire le quotazioni e per determinare i relativi indennizzi».

RIPRODUZIONE RISERVATA