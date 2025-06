Dermatite dei bovini, è allarme 

Nel Nuorese scatta l’emergenza per un presunto focolaio di dermatite virale contagiosa, pericolosa malattia dei bovini che sarebbe stata riscontrata su alcuni capi di un allevamento. Si attendono le controanalisi sui campioni inviati all’Istituto zooprofilattico di Teramo: tutti, nelle campagne, sperano nell’esito negativo. Ma intanto sono scattate le misure urgenti di prevenzione: il dipartimento di prevenzione di sanità animale della Asl barbaricina ha emanato un’ordinanza urgente che impone il divieto di movimentazione del bestiame sul territorio di 52 comuni. L’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi fa sapere che «sono stati subito attivati i protocolli per la gestione dei focolai. È importante la collaborazione degli allevatori».

Il virus

Per capire quali sia il livello della preoccupazione basta consultare la sezione dedicata alla malattia sul portale dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare: si legge che la Lsd (Lumpy Skin Disease) è trasmessa da insetti che si nutrono di sangue come zanzare, mosche e zecche. «Causa febbre, noduli sulla pelle e può anche portare alla morte» e «può comportare notevoli perdite economiche». Le modalità di contrasto sono due: il vaccino o l’abbattimento dei capi infetti.

La diffusione

Se confermata, sarebbe la prima volta che si registra la presenza del virus in Sardegna. E una ricomparsa, dopo tanto tempo, in Europa. La malattia, presente in molti Paesi africani, nel 2012 si era diffusa dal Medio Oriente all’Europa sud-orientale, interessando Grecia, Bulgaria e altre zone dei Balcani. Una campagna di vaccinazione condotta fino al 2019, che aveva coperto quasi due milioni di capi, aveva bloccato l’epidemia. Sul nuovo fronte isolano il provvedimento della Asl di Nuoro è stato emesso nella tarda serata di venerdì. Impone il divieti di movimentazione degli animali nei territori che fanno capo all’azienda sanitaria e riguarda tutti i distretti: quello del capoluogo e gli altri di Macomer, Sorgono e Siniscola.

La protesta

Mentre le associazioni di categoria attendono i riscontri definitivi, protesta Tore Piana, presidente del Centro studi agricoli. «È un episodio gravissimo, con il potenziale di distruggere intere aziende. Come è arrivato questo virus in Sardegna?», si chiede, «sono stati fatti i dovuti controlli su animali in ingresso?».

