Dermatite bovina, task force della Asl 

Dermatite nodulare dei bovini, nel Medio Campidano la Asl per prevenire la diffusione della malattia e considerati i tempi stretti e le forze in campo si prepara agli straordinari. «In questo momento – dice la commissaria straordinaria, Maria Francesca Ibba – la priorità è arrivare a fine agosto con almeno 3.200 animali vaccinati, l’80 per cento dei 4 mila capi presenti nel territorio. Considerato che l’assunzione di nuove figure richiederebbe troppo tempo, abbiamo deciso di optare per le prestazioni aggiuntive da parte dei veterinari in servizio, una task force che ci consente di accelerare i tempi delle vaccinazioni e raggiungere anche il maggior numero possibile dei 1.300 in elenco». Per raggiungere l’obiettivo, l’azienda ha predisposto un nuovo piano di vaccinazione che comprende anche il monitoraggio condiviso con la Regione, coinvolgendo gli allevatori locali.

La campagna

Nero su bianco, in una recente delibera, la Asl ha definito nei dettagli le azioni per arrivare puntuali al 31 agosto, data di scadenza per la somministrazione delle dosi di vaccino, fornite gratuitamente dall’Unione Europea. «Per rispettare il limite massimo – comunica Ibba – l’assessorato regionale ci ha invitato a supportare i servizi veterinari con personale aggiuntivo. Per questo ricorreremo alle prestazioni aggiuntive». Il progetto impegna risorse per complessivi 20mila euro, una parte della somma dei 61.736 euro, destinata alla lotta alla blue tongue. Le prestazioni ammontano a 200 ore di lavoro extra, 170 per la dirigenza veterinaria e 30 per gli ausiliari specializzati. In campo 10 veterinari per immunizzare il numero previsto di 800 capi, 500 resterebbero fuori.

In servizio

Il dirigente della Sanità animale, Andrea Concas, punta al completamento delle azioni in programma: «La nostra Asl conta 120 allevamenti bovini, finora 80 sono stati vaccinati, un totale di 2.700 capi. Contiamo di arrivare a fine mese con una copertura completa. Non sarà facile, molto dipende dalla disponibilità degli allevatori. I contrari non mancano». Intanto la Asl evidenzia «il loro senso di attaccamento al lavoro, dimostrato con la rinuncia alle ferie estive per raggiungere l’obiettivo fissato dall'assessorato alla Sanità della Regione».

La categoria

La vice presidente della Coldiretti, allevatrice di Arbus, Michela Dessì, interviene sul caso: «Al momento nessun contagio di dermatite nel Campidano. I danni, però, sono comuni al resto dell’Isola, come il blocco delle movimentazioni degli animali che sta creando una perdita economica di circa 5 euro al giorno per ogni capo, soprattutto nei Comuni del Linas e della Marmilla, dove si registra il numero più alto di bovini. Inoltre le aziende non sono attrezzate per gestire adeguatamente la fase di ingrasso degli animali. La politica regionale dovrà fare presto».