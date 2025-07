Dermatite bovina, scontro sui fondi 

Servono risorse fresche. Ne occorrono tante e in fretta. Per contrastare l’epidemia di dermatite bovina la Giunta sta cercando di muoversi in tempi rapidi per arginare l’emergenza, ma i quasi 9 milioni annunciati dall’assessore regionale all’Agricoltura Gian Franco Satta sembrano insufficienti sia alla maggioranza che all’opposizione in Consiglio regionale.

Pressing

Da entrambe le parti non a caso ieri sono arrivate proposte per recuperare altri fondi necessari ad aiutare le aziende colpite dall’ennesima emergenza sanitarie in Sardegna. Il Pd con una mozione depositata come primo firmatario il presidente della quinta Commissione, Antonio Solinas, ha ipotizzato la possibilità di rimodulare i finanziamenti del Psr per ritagliare una somma ad hoc contro la dermatite. Dall’altra sponda dell’Aula il centrodestra ha presentato una proposta di legge (primo firmatario Franco Mula, di FdI) con la quale stanziare 60 milioni di euro nei prossimi due anni a sostegno degli allevatori danneggiati dalla malattia bovina.

Pochi giorni fa l’assessorato aveva ufficializzato una prima tranche di aiuti: 8,8 milioni di euro ripartiti tra finanziamenti alle Asl; indennizzi per gli abbattimenti degli animali colpiti e uno stanziamento a favore di Laore per sostenere le imprese penalizzate.

Ma per il Consiglio questo primo sforzo sembra non bastare. «Abbiamo presentato una mozione che impegna la presidente della Regione ad attivarsi con urgenza presso il ministero dell’Agricoltura per ottenere la possibilità di rimodulare parte delle risorse del Piano di Sviluppo Rurale», hanno scritto i consiglieri Pd.

I democratici fanno leva sui precedenti, ovvero «alle esperienze maturate in l’Emilia-Romagna durante la crisi della peste suina africana, dove, con l’autorizzazione della Commissione Europea, è stata concessa una deroga per l’uso dei fondi del Psr».

Controproposta

Sulla questione Fratelli d’Italia apre a un’altra strada. Il centrodestra ha depositato una proposta di legge grazie alla quale dedicare 60 milioni di euro al settore in crisi per il prossimo biennio. «I 30 milioni per quest'anno potrebbero essere quelli previsti per il piano di fusione degli aeroporti», ha sottolineato Paolo Truzzu. «Se il campo largo vuole indicare altre risorse, siamo disponibili. Altrimenti utilizziamo questi soldi, che tanto non si spenderanno a breve».

Il primo firmatario Mula ribadisce: «Non vogliamo portare avanti nessun tipo di polemica, ma dare il nostro contributo. La nostra posizione è netta: le risorse stanziate nella prossima variazione di bilancio non sono sufficienti. E in ogni caso non possiamo permetterci di aspettare i tempi dell'assestamento: gli allevatori non possono attendere».

Piero Maieli (Forza Italia) rincara la dose: «Trenta milioni in un anno, sono appena sufficienti per aiutare gli allevatori», mentre Alessandro Sorgia (Lega) plaude a una proposta «chiara, che servirà a stabilire una volta per tutte chi sta con gli allevatori e chi no». Quindi Umberto Ticca, capogruppo dei Riformatori: «Noi oggi vogliamo dare un segnale politico chiaro». Infine l’appello di Alberto Urpi (Sardegna 20venti): «La maggioranza faccia un bagno di umiltà, e sostenga questo provvedimento».

