Dermatite bovina, San Gemiliano senza i buoi 

La tradizione in ostaggio della dermatite bovina. Vietata la presenza dei buoi per le processioni di San Gemiliano. Quasi certamente il giogo, che secondo tradizione avrebbe dovuto trasportare il simulacro nelle giornate di sabato e domenica, verrà sostituito da un mezzo a motore. Il provvedimento tronca la tradizione alla vigilia della seconda rassegna de is Festas de sartu, sebbene da quando è scoppiata l’epidemia, che ha costretto tutte le Asl isolane e la Regione ad adottare una serie di provvedimenti, negli allevamenti dell’Ogliastra non siano ancora stati riscontrati casi di dermatite. L’allevatore di Bari Sardo, titolare del giogo di buoi che avrebbe dovuto effettuare il servizio per conto del comitato, ha comunicato ieri la decisione ai vertici dell’associazione. Tuttavia, la festa si svolgerà ugualmente, conservando la programmazione annunciata. L’unica eccezione sarà la diversa tipologia di trasporto del simulacro: con un mezzo a motore, proprio come nell’anno della pandemia. L’unico avvertimento in vigore dal Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria riguarda la movimentazione dei bovini dopo la vaccinazione: la pratica può avvenire soltanto dopo il 28esimo giorno. Nelle ultime settimane, proprio per la diffusione della patologia, in diverse località dell’Isola le feste religiose si sono svolte senza i buoi. (ro. se.)

