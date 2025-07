Dermatite bovina, pronti 9 milioni 

Dal territorio della Gallura, zona che vanta oltre 500 allevatori di bovini da carne di eccellenza, l’impegno a marciare uniti in un momento in cui nell’Isola arrivano le vaccinazioni per contenere la diffusione della Dermatite nodulare contagiosa (Lsd).

L’incontro

La situazione allarmante ha richiamato nella sala consiliare del Comune di Calangianus un gran numero di allevatori, amministratori locali e veterinari che hanno risposto alla chiamata del sindaco, Fabio Albieri, promotore insieme a Confagricoltura Sardegna dell’incontro pubblico “Il comparto del bovino da carne, tra emergenze sanitarie e prospettive di sviluppo”, una iniziativa che ha visto l’intervento dell’assessore regionale all’Agricoltura, Ganfranco Satta, esperti dell’organizzazione di categoria, rappresentanti delle istituzioni europee e del mondo accademico. L’esponente della giunta Todde ha annunciato 8,8 milioni di euro di risorse regionali in arrivo a sostegno del settore zootecnico, oltre alle misure per garantire i risarcimenti per l’abbattimento dei capi infetti e l’anticipo dei fondi ministeriali, per assicurare una pronta liquidità alle aziende colpite. «Con risorse immediate, risarcimenti equi e un confronto costante con le associazioni di categoria», ha detto l’assessore Satta «possiamo affrontare l’emergenza e costruire basi solide per il futuro della zootecnia sarda». Una parte delle somme (1,5 milioni) è destinata alle Asl per l’emergenza; 2,3 milioni per indennizzare gli abbattimenti degli animali colpiti e 5 milioni di euro a Laore per sostenere le imprese penalizzate. «Di appuntamenti simili la Regione dovrebbe organizzarne più d’uno a settimana nei diversi territori della Sardegna», ha detto Stefano Taras, presidente di Confagricoltura. «Ora più che mai l’informazione corretta è uno degli elementi fondamentali da mettere in campo per arginare al meglio la Dermatite bovina».

I dati

Nell’Isola sono 36 i focolai e le indagini epidemiologiche hanno confermato la presenza di 237 animali malati su 2091 coinvolti, mentre gli abbattimenti raggiungono il numero di 195 capi. La presenza della dermatite è stata registrata nel Nuorese a Orani, Orotelli, Sarule, Oniferi, Nuoro. Inoltre in un allevamento a Padria, in Gallura, altri a Bottidda e a Benetutti in provincia di Sassari. Sul fronte vaccinazioni, l’operazione sarà diffusa con il vaccino vivo attenuato Neethling, autorizzato dal Ministero della Salute. Circa 400 gli animali vaccinati nell’azienda di Foresta Burgos, gestita da Agris, tenuta sotto monitoraggio per valutare eventuali effetti collaterali.

La mobilitazione

Dopo lo stop agli abbattimenti massivi da parte del Consiglio di Stato, il mondo delle campagne si riorganizza e punta a fare rete per sconfiggere la dermatite sui bovini. Ieri, nel centro congressi di Santa Cristina, a Paulilatino, una tavola rotonda tra allevatori ha annunciato la nascita del “Comitato Bacargios” per la tutela e valorizzazione del Bovino sardo. «Nel vertice – commenta Salvatore Carrucciu, uno dei promotori – è stato analizzato il regolamento Ue 2020/687, in particolare gli articoli 12 e 13, sulle deroghe. Ma soprattutto – prosegue – è stato definito l'atto costitutivo del Comitato che entro due giorni verrà legalmente costituito, con l’obiettivo di essere un riferimento degli allevatori di bovini e interlocutore con la Regione e altri territori della Penisola, per affrontare il problema della dermatite».

Il Psd’Az

Sull’emergenza interviene una nota della segreteria nazionale del Partito sardo d’Azione: «La Sardegna, per voce del Psd’Az, dice no e respinge al mittente le terapie d’urto pensate a varate a livello centrale con totale incuranza delle specificità, sia del virus, sia della sua reale diffusione». Per i Quattro Mori, la Giunta regionale dovrebbe destinare «una quota significativa dei 900 milioni di assestamento per il sostegno immediato agli allevatori». Inoltre, per gestire la crisi, si propone «il blocco degli abbattimenti massivi e indiscriminati; no alle vaccinazioni generiche; indennizzi immediati per i capi morti o abbattuti; quarantena per i bovini a rischio contagio; massiccia campagna di disinfestazione da agenti patogeni di diffusione della malattia».

