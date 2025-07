Dermatite bovina, nessun caso nelle aziende della 3A  

Nessuna delle 146 aziende agricole socie della Cooperativa assegnatari associati Arborea, è colpita da focolai di dermatite bovina. Ma la situazione di estrema emergenza del comparto ha spinto i vertici dell’azienda leader del mercato lattiero-caseario sardo e terzo player nazionale nel latte Uht, ad adottare misure di prevenzione e a seguire con la massima attenzione l'evoluzione della malattia.

Se n’è parlato ieri durante un'assemblea convocata per esporre le linee guida per prevenire la malattia. All'incontro con i soci, oltre al presidente Remigio Sequi anche i rappresentanti delle istituzioni universitarie e sanitarie del territorio. Per proteggere dalla dermatite gli animali e l'intero patrimonio zootecnico, nel corso dell'incontro l'Istituto zooprofilattico della Sardegna ha raccomandato il ricorso alla vaccinazione su larga scala. A tutela dell'intero comparto la 3A ha attivato interventi di sanificazione dei mezzi di raccolta latte provenienti dalle zone prossime ai focolai segnalati nel Nuorese e ha coinvolto tutti i soci nella sensibilizzazione, nelle rispettive aziende, di misure fondamentali di prevenzione come il controllo rigoroso degli accessi in stalla, la sanificazione degli ambienti di stalla e la disinfestazione da insetti. «Solo con un'azione condivisa e responsabile possiamo garantire la salvaguardia sanitaria dell'animale della filiera del latte vaccino», ha affermato Sequi. «La prevenzione si conferma l'unico strumento efficace per tutelare la salute, la continuità produttiva e la nostra economia regionale. ( s. p. )

