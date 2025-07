Dermatite bovina, la trincea degli allevatori 

Parte da Ghilarza una richiesta alla Regione di risarcimento per eventuali reazioni negative dalla vaccinazione effettuata per contrastare la dermatite bovina e per indennizzare gli allevamenti colpiti dalla malattia. E intanto ieri a Nuoro si è svolto un incontro voluto dal Prefetto Alessandra Nigro a cui hanno partecipato anche la presidente Alessandra Todde e l’assessore regionale alla Sanità Armando Bartolazzi.

L’assemblea

Nella cittadina del Guilcier si sono dati appuntamento oltre trenta allevatori del Centro e Nord Sardegna per fare il punto sulla situazione. «L’iniziativa non aveva alcuna connotazione politica né era collegata a bandiere o strutture di associazioni di categoria. Durante la sessione è stata svolta un’analisi approfondita della situazione della dermatite nodulare bovina in Sardegna e, in seguito all’allarme diffuso tra i partecipanti, è stata predisposta una richiesta formale alla Regione affinché si impegni a tutelare l’intero comparto dell’allevamento bovino», spiega Gian Pietro Citzia, allevatore di Ghilarza. Da qui anche l’auspicio «che una rappresentanza di questo gruppo venga coinvolta nei tavoli tecnici, così da contribuire con esperienza diretta alla definizione di misure concrete, condivise ed efficaci».

Il documento

Nel corso dell’incontro è stato predisposto un documento nel quale si chiede anche «di compensare tutte le aziende zootecniche della Sardegna che, a seguito del blocco dei movimenti, subiranno ingenti perdite economiche dovute alla mancata vendita degli animali, alla svalutazione commerciale e ai costi di mantenimento fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria». Non solo, «bisogna garantire che i capi vaccinati possano essere movimentati liberamente dopo 28 giorni dalla somministrazione del vaccino, come previsto dalle disposizioni sanitarie europee e nazionali vigenti, senza ulteriori restrizioni o limitazioni commerciali».Inoltre è stato puntualizzato: «Bisogna consentire, su espressa richiesta del proprietario, che un accertamento pre-vaccinale sia effettuato da un veterinario libero professionista, con spese a carico dell’allevatore, purché venga prodotto certificato sanitario conforme e sottoscritto da professionista abilitato». Ma si chiede anche l’istituzione «di un registro pre-vaccinale aziendale che documenti ufficialmente lo stato sanitario e riproduttivo prima della vaccinazione, da utilizzarsi come riferimento in caso di danni successivi».Sul fronte della produzione del latte invece «bisogna monitorare la produzione prima e per un mese dopo la vaccinazione, al fine di valutare e rimborsare eventuali cali produttivi».

Il vertice a Nuoro

Sul fronte Nuorese invece va rilevato l’incontro in Prefettura, presenti anche i vertici delle Forze di Polizia, il sindaco del capoluogo barbaricino Emiliano Fenu, i rappresentanti dell’Amministrazione provinciale, e quelli delle Asl di Nuoro e Lanusei. La Regione ha ribadito di aver costituito apposito tavolo tecnico. In merito al piano di vaccinazione, già avviato, e a quello per abbattimenti, la presidente Todde ha assicurato il massimo impegno in relazione all’erogazione dei ristori, in tempi rapidi, a favore degli allevatori.

