Dermatite bovina, i focolai sardi salgono a sei 

Sei focolai in dieci giorni, con due nuove zone infette nelle ultime ventiquattro ore e ulteriori otto allevamenti sospetti, su cui sono scattati i controlli. È questo il bollettino nerissimo della dermatite bovina che in Sardegna continua a saltare da un’azienda all’altra. Orani, dove il 20 giugno era stato accertato il primo caso nell’Isola, resta il Comune più colpito: lì ieri è stato rintracciato un terzo focolaio che si è sommato alla nuova emergenza di Sarule, dopo i contagi a Orotelli e Bottidda. Intanto l’Istituto zooprofilattico di Teramo, centro di riferimento nazionale per l'epidemiologia veterinaria, ha dichiarato «estinta» l’emergenza a Porto Mantovano, in Lombardia, dove il virus era stato portato da un vitello sardo.

Il vertice

Dunque la dermatite resta circoscritta alla nostra Isola, ma nel territorio regionale continua ad avanzare. L’epicentro è il Nuorese con tre Comuni colpiti e infatti ieri è stata convocata nel capoluogo barbaricino la riunione straordinaria, a cui ha partecipato l’assessore regionale alla Sanità. Al tavolo della prefetta Alessandra Nigro c’erano il questore Fortunato Marazzita, i vertici militari locali e i rappresentanti di Provincia, Asl 3, Coldiretti e Copagri. Presenti pure i sindaci di Sarule, Orani, Orotelli, Birori, Dorgali e Sindia. Armando Bartolazzi ha ufficializzato le richieste fatte al Governo: «Vaccino subito, esteso a tutte le aziende presenti nelle aree a rischio, e abbattimento selettivo dei capi malati e altamente esposti al virus».

Tutti i dati

L’assessore ha rassicurato. «La mortalità è allo 0,51, la frequenza al 5,26: sono percentuali basse, dovute al fatto che la diffusione della malattia avviene per il tramite di un insetto vettore, presumibilmente una zecca». Il numero dei capi coinvolti, però, continua a salire: ieri erano «1.179, con 59 contagi accertati e sei decessi riconducibili al virus». Per Bartolazzi, la modalità di diffusione della dermatite bovina fa pensare che «una rapida e diffusa campagna vaccinale possa avere ottime possibilità di successo ed è su questo che stiamo insistendo con i nostri referenti ministeriali». Confermata poi «la provenienza» del virus «dall'Africa sub sahariana, presente in Sardegna da circa tre mesi». Restano sia le zone rosse, con la fascia di massima protezione estesa per un raggio di venti chilometri intorno alla zona infetta, sia lo spazio di sorveglianza da cinquanta chilometri. Vietato spostare gli animali.

Nuovo incontro

Oggi per Bartolazzi un nuovo vertice, stavolta a Cagliari con le associazioni di categoria, insieme all’assessore all’Agricoltura. Sugli abbattimenti selettivi la linea d’azione è condivisa. «È prioritario – dice Gian Franco Satta – adottare un protocollo di salvaguardia verso quegli animali che, pur trovandosi in aree colpite, non sono portatori di infezione». In Lombardia, invece, si è seguito il metodo dello «stamping out massivo», con abbattimento dell’intero allevamento, «più complicato da attuare nell’Isola – ha chiarito Bartolazzi – per la dispersività delle realtà aziendali e le difficoltà tecniche nello smaltimento». Un punto, questo, su cui l’assessore ha ipotizzato «un costo di 500 euro a capo».

Le posizioni

Intanto Coldiretti ha riunito il comparto zootecnico a Oristano, «territorio altamente vocato all’allevamento bovino insieme ad Arborea. È fondamentale – ha sottolineato il presidente Paolo Corrias – arginare la malattia e scongiurare situazioni che possano compromettere questi due settori strategici. Sono trainanti e ormai noti in termini di qualità, grazie soprattutto al grande lavoro fatto sulla genetica in questi anni». Intanto il gruppo Pd in Consiglio regionale ribadisce «l’importanza degli abbattimenti selettivi, la sorveglianza veterinaria dei capi non infetti e l’adozione rapida di vaccini efficaci». I dem chiedono al Governo anche «l’attivazione immediata di ristori con risorse nazionali che la Regione può anticipare».

RIPRODUZIONE RISERVATA