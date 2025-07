Dermatite bovina, i focolai salgono a tredici 

Rallenta, ma non si ferma il virus della dermatite nodulare contagiosa tra i bovini della Sardegna. Dalle tabelle del bollettino epidemiologico nazionale veterinario emergono altri due focolai confermati dalle analisi di laboratorio: uno a Orotelli – che con Orani risulta essere il centro più colpito – e un altro a Nuoro. I sospetti contagi sono stati scoperti lunedì, il giorno successivo è arrivata la certificazione e ieri ecco l’aggiornamento ufficiale: dal 20 giugno, data che indica la prima comparsa della malattia nell’Europa occidentale, gli allevamenti colpiti sono quattordici. Tredici solo in Sardegna: l’altro era stato registrato in Lombardia, in provincia di Mantova. A portare il contagio era stato un capo esportato dall’Isola. La soluzione adottata? Radicale: l’allevamento era stato sterminato, per evitare un’epidemia. Ma stando ai dati la pratica degli abbattimenti è già abbastanza in voga anche da questa parte del Tirreno.

Strategia

Li aveva chiesti l'assessorato regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, durante una riunione in Prefettura a Nuoro, convocata per affrontare l’emergenza. Di pratica già in atto si vociferava tra gli addetti ai lavori. Ora gli abbattimenti di bovini malati sono certificati dai censimenti. Risultano 85 le bestie uccise in Sardegna per cercare di arginare il dilagare della Lsd (Lumpy Skin Disease, l’altro nome della dermatite). Dodici invece quelle morte dopo il contagio. Tutti i capi infetti sono stati distrutti. Mentre a ieri quelli ancora positivi erano 103, su un totale di 1.118 ospitati – e sopravvissuti – negli allevamenti coinvolti. Numeri che hanno indotto i vertici della sanità sarda a trasformare tutta l’Isola in zona di restrizione –nessun bovino può varcare il mare – e a confermare le aree di divieto assoluto di movimentazione e di sorveglianza sanitaria.

Blu tongue

Almeno stando ai numeri, intanto regge la barriera sanitaria dei vaccini contro la lingua blu. Due giorni fa è stato rilevato il contagio su due pecore in un ovile di Onanì. Tutto il gregge era “protetto” contro la blue tongue e l’immunizzazione sembra aver funzionato: non risultano altri casi, nel Nuorese ma nemmeno nel resto della Sardegna.

