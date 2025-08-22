Dermatite bovina, frenata dei contagi 

Dermatite nodulare bovina in frenata dalla seconda metà di agosto: sono solo due i focolai individuati dal 14 agosto ad oggi, mentre dall’inizio del mese quelli registrati sono sette, di cui due immediatamente estinti. Un dato sensibilmente più basso rispetto a quello del mese di luglio, quando i focolai confermati furono 36. Complessivamente, sono 42 i focolai di Dermatite bovina confermati ad oggi nell’isola, di cui 11 quelli estinti. I capi vaccinati, su tutti i territori, sono 114.700, corrispondenti al 40,53% della popolazione bovina dell’isola. «Sollecito ancora una volta tutti gli allevatori ad affidarsi con fiducia all’assistenza dei servizi veterinari locali: la vaccinazione è l’unica arma che ci consentirà di sconfiggere la malattia in modo rapido e senza prolungare il blocco delle movimentazioni», è l’appello dell’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi. L’assessore dell’Agricoltura Gianfranco Satta aggiunge: «Il nuorese rimane ancora l’area più colpita. Ma registriamo le estinzioni dei focolai a Sassari e in Gallura». E proprio la Asl di Sassari è in campo contro la dermatite bovina: la situazione è ora sotto controllo, «grazie all’impegno dei veterinari e alla collaborazione degli allevatori, che stanno aderendo all’imponente campagna vaccinale messa in piedi dalla Regione e attuata, sul territorio, dal servizio veterinario della Asl n.1», spiega il commissario della Asl di Sassari Paolo Tauro.

Adesione massiccia

Nel nord-ovest Sardegna, dove sono stati registrati cinque focolai, sono oltre mille le aziende con circa 30mila capi già interessate dalla profilassi vaccinale. «Numeri importanti ottenuti grazie alla stretta collaborazione con gli allevatori, le associazioni di categoria e gli amministratori locali», spiega Francesco Sgarangella, direttore del dipartimento di prevenzione veterinaria del Nord Sardegna.

Lotta agli insetti

Ma non c’è solo la dermatite nodulare. Lo stesso servizio veterinario da un anno è impegnato in uno sforzo straordinario per fronteggiare anche l’emergenza legata al virus della Blue tongue. L’epidemia dello scorso anno ha visto l’insorgere nel territorio del nord ovest Sardegna di oltre 1100 focolai. «Da aprile 2025 ad oggi, nella nostra Asl abbiamo già effettuato circa un milione di vaccinazioni per i sierotipi 8, 3 e 4, in oltre mille aziende, con priorità alle zone che la Regione ha identificato come ad alto rischio», spiega Giuseppe Bitti, responsabile del piano di vaccinazione della Asl.

