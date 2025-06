Dermatite bovina,  controlli e analisi  in mezza Sardegna 

Il referto sul caso sospetto di dermatite dei bovini non è ancora arrivato, ma i sintomi dell’animale di un allevamento di Orotelli dove è stato prelevato il campione di sangue e croste, non lasciano ben sperare. Dopo i test all’Istituto Zooprofilattico di Sassari, le provette passano all’Istituto di Teramo per la conferma, e intanto un terzo campione è all’esame. A cinque giorni dalla conferma del primo caso nazionale della malattia in un allevamento di Orani, non solo i bovini bensì tutto il patrimonio zootecnico è stato bloccato, con lo stop delle movimentazioni e dell’export, e verosimilmente pure delle macellazioni.

La mappatura

C’è a ben vedere una qualche confusione poiché - mentre dal 21 giugno le restrizioni sono state subito ordinate dalla Regione in un’area rossa di decine di chilometri intorno al focolaio e allargate lunedì scorso dopo la riunione dell’unità centrale di crisi a Roma – si è ancora in attesa del documento ufficiale del ministero della Salute. Intanto il blocco totale del patrimonio zootecnico sardo (ai 300mila bovini vanno aggiunti 3 milioni e 200mila ovini, 180mila suini e altre decine di migliaia di capre e cavalli) è stato disposto in prima battuta per dieci giorni, termine stabilito per poter avere una prima mappatura dell’eventuale diffusione del virus della malattia. Un termine che a ben vedere slitterà, qualora siano accertati altri casi di dermatite dei bovini.

Indagine e controlli

I servizi veterinari di Nuoro, Lanusei, Sassari, Olbia e Oristano (quelli dei territori dove si trovano i comuni dell’area rossa e della cintura di sorveglianza) hanno avviato – pur potendo contare su organici letteralmente dimezzati – il piano emergenziale dei controlli clinici ed entomologici. I veterinari stanno battendo a tappeto le aziende per visitare gli animali e osservare l’eventuale presenza di sintomi, ma si punta soprattutto sull’indagine entomologica per identificare il vettore del virus. L’altro ieri, l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi ha sottolineato che l’infezione non è arrivata per il tramite, «di animali importati, cioè l’azienda dove è stata riscontrata la presenza della malattia non ha importato animali dall’estero o dalla Penisola. C’è quindi verosimilmente la puntura di un insetto vettore, quasi certamente una zecca». Per la verità, la certezza ancora non c’è, e per questo si stanno disponendo le trappole di cattura degli insetti negli allevamenti, e soprattutto si stanno già esaminando quelli catturati nei dispositivi entomologici presenti nel territorio regionale per la sorveglianza contro la lingua blu e la west nile. Il virus, spiegano gli esperti, può esser stato trasportato da una zanzara, un moscerino culicoide, una zecca: semplici vettori, trasportatori. «Qualcosa di nuovo è arrivato in Sardegna», ha puntualizzato l’assessore Bartolazzi, «forse con i venti, un virus che si è avvicinato per la prima volta qui». E intanto, poiché l’Isola, con la nuova emergenza sanitaria, è osservata speciale a livello nazionale ed europeo, «sarebbe necessario avere sotto stretto monitoraggio anche gli allevamenti bovini delle altre regioni, in particolare della Sicilia». La malattia è infatti diffusa nel nord Africa, soprattutto in Tunisia e in Libia. A un passo dalla Sardegna. E dal sud Italia.

RIPRODUZIONE RISERVATA