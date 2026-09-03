Dermatite, aziende in ginocchio 

Le stalle sono sovraffollate, i vitelli rischiano di diventare tori e pure l’acqua inizia a scarseggiare. Gli effetti delle misure sanitarie sulla dermatite bovina strozzano l’attività degli allevamenti. Nel solo territorio di Arzana sono 80 le aziende ostaggio della burocrazia sanitaria. Oltre un migliaio di vitelli sono bloccati, ma le movimentazioni coinvolgono anche i capi adulti. Gli unici spostamenti autorizzati sono quelli per il macello. Nient’altro. «C’è un intero settore paralizzato e non possiamo attendere la decisione del Tar attesa a febbraio rispetto al ricorso di un allevatore di Escalaplano. Qui si rischia di mandare al tappeto l’economia della zona». Marco Pinna è vicesindaco e assessore all’Ambiente del Comune di Arzana e in Provincia ha la delega all’Agricoltura. «La situazione sta provocando grossi disagi anche a Villagrande, Tortolì, Talana, Gairo, Ulassai, Seui e altri paesi», dice Pinna.

In ginocchio

Il focolaio di Escalaplano sta paralizzando anche l’Ogliastra. Ma gli allevatori sostengono che i tempi per movimentare i capi siano maturi e aspettare l’alta stagione invernale sia deleterio. «Gli allevatori - insiste Pinna - non hanno spazi dove ricoverare le nuove leve di vitelli che devono andare a svezzamento. In questo periodo sta finendo anche l’acqua, che per pochi capi potrebbe bastare ma poi non basta più». Ad Arzana la campagna vaccinale ha interessato il 98 per cento dei capi. «È stato giusto bloccare quando era stato accertato il focolaio, ma dopo averlo isolato avrebbero dovuto dare il via libera alle movimentazioni. Invece no, bisogna aspettare il giudice che si esprima fra sei mesi, un arco di tempo in cui i vitelli diventano tori e di conseguenza il mercato è destinato a crollare».

L’appello

La competenza è dell’assessorato regionale alla Sanità. Il compito dell’Asl di Lanusei si limita alla vaccinazione: «Attraverso la quale - chiariscono dall’Azienda - si creano la condizioni affinché vengano rimosse le restrizioni, che però sono soggette a protocolli comunitari e dunque non di nostra competenza». L’appello dell’assessore di Arzana è alla Regione: «Trovino una soluzione immediata. Non è ammissibile che per un allevamento si possano bloccare tutti gli altri: è in gioco il futuro di centinaia di aziende zootecniche. Si preveda anche un piano di ristori per le perdite sulle mancate movimentazioni».

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