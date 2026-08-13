Derkach, oro nel salto triplo Desalu e Dezza: finale 200m 

Birmingham . Una grande Dariya Derkach conquista la medaglia d’oro nel salto triplo femminile agli Europei di atletica a Birmingham. L’azzurra, di origini ucraine, ha trionfato con la misura di 14,60 al termine di una finale che fin dal primo salto l’ha vista al comando. Erika Saraceni 12esima.

Intanto, oggi, Gianmarco Tamberi cercherà la conferma del titolo continentale nel salto in alto, impresa ardua ma non impossibile per l’olimpionico marchigiano, alla settima finale continentale consecutiva. A fargli compagnia, stavolta, altri tre azzurri: Matteo Sioli, Edoardo Stronati e Christian Falocchi. Gimbo non si espone sul successo finale, anzi sembra voler restare coperto e abbassare le attese che su di lui sono sempre alte. Lo ha reso esplicito martedì, il giorno delle qualificazioni centrare con 2,23: «Non mi sono sentito come avrei voluto. L’obiettivo era la finale e sono contento, ma non ho saltato come volevo», ha spiegato. Nelle ultime uscite Tamberi non è andato oltre i 2,23, ma Gimbo nei grandi eventi riesce sempre a meravigliare tutti. Sulla carta da battere c’è l’ucraino Oleh Doroshchuk che quest’anno ha saltato 2,33.

Ma non c’è solo Tamberi, perché ieri Fausto Desalu ha dominato la semifinale dei 200 metri con un ottimo 20"08: oggi finale alle 22.25 italiane, assieme a Filippo Dezza qualificatosi con 20"35 e primato personale. Non ce l’ha fatta invece Eduardo Longobardi, quarto in semifinale. Sfiora il bronzo Francesco Pernici nella finale degli 800 metri (quarto).

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