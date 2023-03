Deriu: «Unità per Ottana senza guida»  

«È assurdo che la Regione non sia in grado di dare alcuna indicazione in merito alla nomina del responsabile dell’Unità per Ottana. Questa è l’ennesima prova della confusione e dell’incapacità che regnano all’interno dell’attuale giunta regionale». Lo afferma Roberto Deriu, consigliere regionale del Partito Democratico.

«Il 25 giugno 2019 io e il gruppo del Pd – spiega Deriu – abbiamo presentato una interrogazione per chiedere al presidente Solinas e alla sua giunta lumi sulla mancata nomina del responsabile dell’Unità per Ottana, costituita con delibera della giunta regionale del 5 giugno 2018». Una vera e propria task force che mirava a dare il via ad una strategia unitaria per rilanciare le prospettive di sviluppo del territorio ricadente nel bacino del lavoro dell'agglomerato industriale di Ottana. «Nonostante siano passati ben quattro anni - conclude Deriu – l’Unità per Ottana è ancora priva di un responsabile».

