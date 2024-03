Deriu-Soddu? È un’intesa sgradita al Pd 

I nuovi assessori? «Dopo il bilancio». Il sindaco Andrea Soddu non va oltre sulle indiscrezioni secondo cui sarebbe in corso un avvicinamento al Pd. Indiscrezioni su trattative con il consigliere regionale dem Roberto Deriu, così da favorire un nuovo equilibrio in Consiglio che porterebbe in giunta, alle Attività produttive, Giusy Goddi garantendo così una desistenza di gran parte dei consiglieri del Misto, gli stessi (Marianna Palumbo, Claudia Fadda, Stefano Mattu più la Goddi) che hanno lasciato la maggioranza formando (fuori dal Consiglio?) un gruppo di lavoro “Einstein Nuoro” vicinissimo a Deriu.

Indiscrezioni smentite dal Pd “ufficiale” con il segretario cittadino Giovanni Mossa, e i consiglieri Natascia Demurtas e Carlo Prevosto. «Il Pd - dicono gli esponenti dem - è contro la giunta Soddu, dal primo minuto, contrariamente ad altre forze, che anche dall’opposizione si sono prontamente offerte all’esito delle elezioni amministrative come assessori. E fino a che il sindaco non se ne andrà, proseguirà coerentemente e pubblicamente ad opporsi ad un’amministrazione inefficiente, confusa, improvvisata e priva di visione. Il progetto del Pd è il Campo Largo della Todde, quindi non Soddu, animatore del fallimento elettorale e politico di Soru».

RIPRODUZIONE RISERVATA