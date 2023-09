Deriu rende felice il Luogosanto 

Coghinas 0

Luogosanto 1

Coghinas (4-3-3) : Gobbi, Serra (30’ st Tugulu), Romero (39’ st Sassu), Lollia, Carrucciu, Giammalva, Fabio Ruiu, Cirotto, Milia (20’ st Scannicchio), Valenti, Val Pablo. In panchina Frau, Alessandro Ruiu, Sotgia, Burrelli, Fais, Dettori. Allenatore Nicola Spano.

Luogosanto (4-4-2) : Loriga, Malu, Ricciu, Cugini, Pilo, Deriu, Alluttu (41’ st Frasconi), Centeno, Mossa, Cosseddu (28’ st Melis), Degortes (19’ st Bruno). In panchina Demuru, Secchi, Mureddu, Sotgiu, Melon, Ortu. Allenatore Antonio Madeddu.

Arbitro : Vincenzo Melis di Ozieri.

Rete : st 25’ Deriu (rig.).

SANTA MARIA COGHINAS. Quando la gara sembra dover terminare 0-0, il Luogosanto di mister Madeddu grazie al rigore di Deriu batte il Coghinas e si prende l’intera posta in palio. All’inizio le squadre pur affrontandosi a viso aperto non riescono a impensierire i portieri. Al 21’ ci prova Milia con un tiro ravvicinato ma è provvidenziale l’intervento di Malu. Al 37’ occasione per il Luogosanto con Mossa che da due passi sbaglia su assist di Cosseddu. Al 13’ della ripresa Valenti per il Coghinas su assist di Serra da buona posizione di testa manda di un soffio fuori. Al 14’ ancora Coghinas: Lollia serve in area Milia che si fa anticipare da un difensore. Al 25’ per un atterramento in area di Mossa l’arbitro assegna il penalty che il capitano Deriu calcia perfettamente nonostante Gobbi intuisca la traiettoria. Inizia il forcing dei locale ma la roccaforte ospite resiste.

