Derby spettacolo tra Tortolì e Lanusei  

Tortolì 2

Lanusei 2

Tortolì (4-4-2) : Doumbouya, D. Mameli, S. Orrù, Forense (39’ st M. Mameli), Orrù; L. Orrù (19’ st Pili), M. Serra, Ferrareis (39’ st Chiai), Lobina (7’ st Cissè); Boi, Vincis (39’ st Soro). In panchina Marongiu, Balas, Enadaoui, Mascia. Allenatore Mereu.

Lanusei ( 4- 2-3-1) : Morillas, G. Arras, Troyes, Caredda, Silva Pereira; Fe. Usai, Matteo Usai; A. Serra (23’ st Sylla), Deiana, F. Arras; Migali (23’ st Lo. Loddo). In panchina Fr. Usai, Lu. Loddo, Martins, Trindade, Puddu. Allenatore Piras.

Arbitro : Ruela di Olbia.

Reti : pt 6’ Boi, 26’ G. Arras; st 8’ S. Orrù, 35’ (r) Fe. Usai.

Note : espulso Deiana; ammoniti Caredda, Ferrareis, Matteo Usai, S. Orrù; spettatori 300.

Tortolì. Il derby è sempre il derby. Che sia Coppa Italia o campionato poco cambia. Al Fra Locci il Lanusei dell’ex Alberto Piras ferma il Tortolì sul 2-2 nell’andata degli ottavi di Coppa. Che la rivalità sia elevata lo confermano i primi minuti. Ne passano poco meno di cinque e Deiana, anche lui ex, commette un fallo su Ferrareis che per l’arbitro vale l’espulsione. Poco dopo Caredda incassa un giallo. Al 6’ Boi porta in vantaggio i rossoblù con una punizione magistrale. Gli ospiti, benché in 10, hanno una reazione rabbiosa e al 26’ pareggiano con un’incornata di Giuseppe Arras su spiovente da destra. Scintillante anche l’inizio della ripresa. Simone Orrù, per l’occasione capitano, prende per mano i suoi e all’8’ raddoppia di testa. Quando mancano 10’ al novantesimo il Lanusei beneficia di un rigore che Federico Usai trasforma senza lasciare scampo a Doumbouya, altro ex di turno.

