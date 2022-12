Derby senza vincitori né vinti 

Atletico Cagliari 0

Cus Cagliari 0

Atletico Cagliari (4-3-3) : Piroddi; Porcu, Littera, Piras, Bevere; Pintor (24’ st Farci), Sedda (49’ st Pionca), Sanyang; Vacca (30’ st Brignone), Monni (36’ st Tumatis), Tassi. In panchina Simula, Aresu, Rocca, Suella, Vadilonga. Allenatore Trogu.

Cus Cagliari (4-4-2) : Pillitu; Zedda, Fiori, Nepitella, Salaris (1’ st F. Ledda); Puddu, Madau (22’ st N. Ledda), Baldussi, D. Asunis; Siddu, Piras. In panchina De Falco, Raccomandato, Pandori, Caddeo, Pruner, N. Asunis, Stocchino. Allenatore Meloni.

Arbitro : Sale di Nuoro.

Note : Osservato prima del match un minuto di raccoglimento per le vittime della tragedia di Ischia. Espulsi al 14’ Caddeo dalla panchina e al 28’ N. Ledda. Ammoniti Vacca, Pintor, Madau, Pillitu, Piras. Recupero 1’ pt. - 5’ st. Spettatori 50.

CAGLIARI. Al centro sportivo Brugnera, termina 0-0 il derby cagliaritano fra Atletico e Cus. Le due squadre si sono a lungo studiate ed è regnato l’equilibrio. Al 18’ arriva un’occasione per il Cus Cagliari con Siddu che in contropiede arriva a tu per tu con Piroddi che però respinge. L’Atletico risponde al 25’ con un colpo di testa di Sedda, debole e centrale, e al 27’ il tentativo di tiro di Tassi dalla trequarti finisce alto. Dopo qualche minuto ci riprovano sempre i padroni di casa con una punizione di Vacca che viene bloccata facilmente da Pillitu. Al 34’ si rivede il Cus in avanti con un destro da fuori di Piras che finisce a lato. Dopo cinque minuti, gli uomini di Trogu rispondono con un’azione che culmina con una conclusione centrale di Sanyang. Al 46’ Porcu dell’Atletico mette la palla in mezzo all’area, ma il portiere intercetta.

Il secondo tempo

La ripresa inizia con ritmi un po’ più intensi, ma latitano le occasioni da gol: su un cross di Puddu del Cus, Piras sfiora di testa in area, ma non riesce ad arrivare sulla palla. Al 28’ gli ospiti rimangono in 10: Nicola Ledda viene espulso per proteste dopo pochi minuti dal suo ingresso. Il Cus ci prova nonostante l’inferiorità numerica: al 31’ Daniel Asunis si coordina con un tiro al volo da fuori, ma il tiro è debole. Nel finale viene annullato per fuorigioco un gol all’Atletico con Sanyang che aveva messo la palla in rete con un colpo di tacco.

