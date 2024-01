Derby salvezza al Sardinia Futsal  

Il derby salvezza di Serie B è del Sardinia Futsal. Al PalaConi si è giocata una sfida delicata fra due delle tre sarde del girone A. In palio punti pesanti per mantenere la categoria, con i cagliaritani del Sardinia che sono riusciti ad avere la meglio del C’è Chi Ciak per 2-1. Decisiva la punizione segnata da Bringas nella ripresa, dopo un primo tempo chiuso sull’1-1. A partire forte sono stati i padroni di casa di Mario Mura, capaci di creare tante occasioni già nei primi minuti. Al 5’ sblocca la sfida Fratini con un’azione personale. Il C’è Chi Ciak reagisce e pareggia con Meloni. Anche per merito dei portieri la partita resta inchiodata sul pari. Nella ripresa è Bringas a riportare avanti il Sardinia su punizione. È il gol che decide il derby e allontana i cagliaritani dalla zona playout. Resta penultimo l’Alghero, sconfitto 7-1 in casa dal Cardano ’91.

Girone B

Davanti al proprio pubblico il Monastir conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza contro il Padova. La squadra di Barbarossa si è imposta per 8-4 e al momento è fuori dalla zona rossa del girone B. A segno Mattana e Nurchi con una doppietta a testa, oltre a Cogliolo, Pileri, Rosas e un autogol avversario.

Girone E

La Jasnagora pareggia 4-4 in casa nello scontro diretto in chiave playoff contro il Club Sport Roma. Ruggiu, Piaz e Spanu ribaltano l’iniziale doppio vantaggio romano. Nella ripresa tornano avanti gli ospiti, ma è ancora Spanu a siglare il gol del pari. Domani la Jasna giocherà sul campo della Real Ciampino Academy il primo turno della Coppa Italia di Serie B. Sconfitte per le altre tre sarde che occupano le ultime tre posizioni del girone E: l’Elmas e il Città di Cagliari perdono entrambe per 5-1 contro il Cures e il Conit Cisterna. Il Domus Chia cade 7-3 in casa contro l'Atletico Grande Impero.

RIPRODUZIONE RISERVATA