Derby, poco calcio tanta rissa  

Lazio 0

Roma 0

Lazio (4-3-3) : Provedel 6; Lazzari 6, Patric 6, Romagnoli 6, Marusic 6 (36’ st Hysaj sv); Guendouzi 6.5, Cataldi 5.5 (20’ st Vecino 6) (30’ st Rovella sv), Luis Alberto 6; Felipe Anderson 5 (37’ st Kamada sv), Immobile 5.5, Pedro 5.5 (20’ st Isaksen 6). In panchina: Sepe, Mandas, Casale, Pellegrini, Gila, Basic, Castellanos, Sanà Fernandes. Allenatore Sarri 6.

Roma (3-5-2) : Rui Patricio 6.5; Mancini 6, Llorenyte 6, N’Dicka 5.5; Karsdorp 6.5 (41’ st Celik sv), Cristante 6, Paredes 5.5, Bove 6 (37’ st Sanches sv), Spinazzola 6 (46’ Kristensen sv); Dybala 5 (37’ st Azmoun sv), Lukaku 5. In panchina: Svilar, Boer, Pelegrini, Belotti, Aouar, Zalewski, Pagano, El Shaarawy. Allenatore Mourinho 6.

Arbitro : Massa di Imperia 6.

Note : ammoniti Mancini, N’Dicka, Sarri, Lukaku, Immobile, Luis Alberto, Patric, Azmoun. Angoli: 4-1. Recupero: 1’ pt; 3’ st.

Roma. Un derby romano come al solito carico di attese e tensioni finisce con un pareggio che serve poco. Più nervosismo che spettacolo nello 0-0 finale, dopo il triplice fischio e sulle note di Lucio Battisti, c’è un inizio di rissa fra Immobile e Paredes, che già si erano presi a male parole al 91’, quando l’attaccante laziale aveva reclamato per la mancata concessione di un rigore e l’argentino gli aveva risposto. Tensione anche tra i tifosi, i giallorossi presenti in Sud e quelli laziali nell’adiacente settore, la Tribuna Tevere.

Nessun vincitore

Quanto al campo, il copione della partita è stato lo stesso in entrambi i tempi. Buon inizio della Roma, poi la Lazio che esce alla distanza. Con la differenza che Provedel non ha mai corso seri pericoli, anche per il fatto che a Lukaku non sia mai arrivato un pallone giocabile, mentre la Lazio recrimina su tre palle gol avute tutte nel primo tempo, e questo dopo che la prima conclusione biancoceleste verso la porta di Rui Patricio sia arrivata solo al 25’. Ma è stata, va detto subito, una bella conclusione di Luis Alberto che ha centrato in pieno il montante della porta romanista. Tre minuti dopo ancora Lazio vicina al gol con un colpo di testa dell’ex Romagnoli respinta da Rui Patricio. Al 44’ terza palla gol sprecata da Luis Alberto, che calcia alto da posizione favorevole dopo il cross di Guendouzi, che aveva pescato alla perfezione il compagno. Prima di tutto ciò c’era stata, al 13’, una rete annullata a Cristante ma la posizione di off side del n. 4 dei giallorossi era apparsa chiara. Oltre a ciò, da segnalare, a testimonianza del nervosismo e della tensione, le “scintille” fra Romagnoli e la panchina romanista e un accenno di rissa questa volta fra Pedro e Bove. Il tecnico laziale nella ripresa ha perso Vecino, subentrato ma rimasto in campo solo per dieci minuti, costretto a uscire per un problema muscolare. A testimonianza della scarsa vena degli attaccanti, c’è poi il fatto che nel secondo tempo non ci siano state occasioni degne di nota.

