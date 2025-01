Derby nel segno dell’Ilva, stende l’Olbia e la scavalca  

Ilvamaddalena 4

Olbia 2

Ilvamaddalena (4-3-3) : Vlasceanu; Ribeiro, Di Pietro, Bonu, Di Marco (32’ st Bello); Attili, Furijan, Tesija; Alvarez (12’ st Nana), Bolo (39’ st Lobrano), Aloia (29’ st Touray). In panchina Manis, Dessena, Tamponi, Vitelli, Okitokandjo. Allenatore Fascia.

Olbia (4-2-3-1) : Di Chiara; Arboleda, Pani (33’ st Lucarelli), Marie Sainte, Petrone; Staffa, Rizzo (33’ st Yanovsky); De Grazia (1’ st Maspero), Marroni (1’ st Bernardo), Costanzo; Furtado (1’ st Della Salandra). In panchina Rizzitano, Caggiu, Cabrera, Gonzalez. Allenatore Ze Maria.

Arbitro : Testoni di Ciampino.

Reti : nel primo tempo 20’ Di Pietro, 36’ Tesija, 40’ Aloia; nella ripresa 8’ Costanzo, 37’ Touray, 43’ Della Salandra.

Note : ammoniti Bolo, Nana, Furtado, Costanzo, De Grazia. Recupero 1’ pt - 5’ st.

La Maddalena. Vittoria e sorpasso nel derby gallurese per i maddalenini, che hanno battuto i cugini olbiesi al termine di una prestazione autorevole di fronte ad uno Zichina gremito di tifosi. Pronti via e l’Ilva parte con un pressing asfissiante che toglie respiro agli avversari, rendendosi subito pericolosa con Di Pietro che colpisce il legno di testa su rimessa laterale di Bolo.

La svolta

Poco dopo invece è il capitano argentino a siglare il gol del vantaggio dei padroni di casa con un tiro dal limite che viene deviato da un difensore e termina in rete facendo esplodere lo stadio. Il gol galvanizza i maddalenini che continuano a spingere e trovano il raddoppio con Tesija che è lesto ad insaccare un pallone dentro l’area e ad incrociarlo sull’angolo basso. Poco prima dell’intervallo è Aloia a siglare il tris presentandosi davanti a Di Chiara e battendolo sul primo palo.

La ripresa

Nella ripresa l’Olbia si presenta con quattro attaccanti e tenta la reazione. La gara viene riaperta da un bel tiro a giro di Costanzo per il 3-1. Mister Fascia torna quindi alla difesa a tre mettendo il fuori quota Nana e facendo entrare Touray ad attaccare la profondità: è proprio l’attaccante svedese a siglare la quarta rete in contropiede. Il poker taglia le gambe agli olbiesi che però non demordono e provano a riaprire la gara con un colpo di testa del neo entraro Della Salandra abile a colpire di testa e a battere Vlasceanu. La gara di fatto finisce qui con nessun’altra emozione e al triplice fischio i maddalenini esultano con i prori tifosi. Ora gli isolani sono attesi dalla difficile trasferta sul campo della Lodigiani, agli olbiesi invece spetta il derby con il Latte Dolce.

A fine gara Massimilano Fascia è raggiante: «Abbiamo fatto una bellissima prestazione di fronte al nostro pubblico che ci ha dato una grossissima mano, i ragazzi sono stati fantastici e superlativi in ogni reparto, adesso testa alla prossima gara». In silenzio stampa invece l’Olbia.

