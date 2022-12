Derby indigesto per il Cus Cagliari 

Cronaca In avvio la tensione si fa sentire, poi la Techfind rompe gli indugi e piazza un break di 8-0 favorito dalle triple di Ceccarelli. Il Cus arranca, finisce sotto anche di 12 ma a cavallo tra la fine del primo e l’inizio del secondo quarto viene rianimato dall’improvvisa verve di Paoletti, che accende gli entusiasmi del pubblico con i canestri del -3 (17-14). Xaxa ordina una difesa a zona che si rivela redditizia: sfidato al tiro dall’arco, infatti, il San Salvatore non mantiene le percentuali di inizio gara, accusa l’uscita di Aispurua (infortunio al ginocchio) e vede svanire quasi tutto il vantaggio (+1 alla pausa lunga).

Si sono scambiate colpo su colpo, come due pugili sul ring. Il Cus ha onorato il derby sfoderando una tenacia che nulla ha a che vedere con l’ultimo posto in classifica, ma alla fine ha avuto ragione la Techfind: più cinica, quadrata e - almeno a questo punto della stagione - squadra. Si è colorata di giallonero l’attesa sfida di Sa Duchessa, valida per il 12° turno di A2. Le selargine hanno iniziato e chiuso meglio la gara prendendosi il quinto successo nelle ultime sei. Alle universitarie, invece, non è bastato un gran cuore per scongiurare l’undicesimo ko (61-51).

Cus Cagliari 52

Techfind Selargius 61

Cus Cagliari : Puggioni, Saias, Giangrasso 15, Gagliano 6, Stawinska 3, Paoletti 18, Caldaro 10, Venanzi ne, Scanu ne, Usai ne, Striulli ne. Allenatore Xaxa.

Techfind Selargius : Aispurua 3, Granzotto 4, Ceccarelli 14, Srot 7, Makurat 12, Mura 5, Pandori 13, Pinna, Vargiu ne, Valenti, Poddighe 3, Corso ne. Allenatore Righi.

Parziali : 9-17; 25-26; 45-45.



Cronaca

In avvio la tensione si fa sentire, poi la Techfind rompe gli indugi e piazza un break di 8-0 favorito dalle triple di Ceccarelli. Il Cus arranca, finisce sotto anche di 12 ma a cavallo tra la fine del primo e l’inizio del secondo quarto viene rianimato dall’improvvisa verve di Paoletti, che accende gli entusiasmi del pubblico con i canestri del -3 (17-14). Xaxa ordina una difesa a zona che si rivela redditizia: sfidato al tiro dall’arco, infatti, il San Salvatore non mantiene le percentuali di inizio gara, accusa l’uscita di Aispurua (infortunio al ginocchio) e vede svanire quasi tutto il vantaggio (+1 alla pausa lunga).

Il recupero

La rimonta cussina si compie al rientro in campo grazie a Giangrasso, ma le avversarie non restano a guardare e parte un infinito botta e risposta. Le giallonere sembrano scappare con un 9-0 ispirato dalla mano caldissima di Ceccarelli, ma Caldaro rimette tutto in equilibrio al 30’. Il dispendio di energie si fa sentire in casa Cus, e il quintetto di Righi ne approfitta entrando nell’ultimo periodo con un 11-0 che indirizza la contesa. Paoletti e compagne non hanno più le energie per rispondere e il derby prende la strada di Selargius.

Dichiarazioni

Il tecnico della Techfind Simone Righi sorride: è quasi il giro di boa della stagione e la squadra è in zona playoff: «Sapevamo sarebbe stata dura, siamo partiti bene poi l’infortunio di Aispurua ci ha tolto profondità e abbiamo perso qualche colpo. La squadra è stata abile a reagire mentalmente e a piazzare la zampata decisiva». È l’occasione per un primo bilancio: «Positivo, quel che più mi soddisfa è osservare quanto siamo cresciuti». Il Cus è deluso ma esce a testa alta: «Avevo chiesto alle giocatrici di essere intense e aggressive», dice coach Federico Xaxa, «e hanno eseguito. La squadra ha lottato e nel 2023 cercheremo di rimettere in campo Striulli per iniziare un nuovo campionato».



