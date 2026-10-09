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Hockey su prato.
10 ottobre 2026 alle 00:36

Derby HT Sardegna-Amsicora La Ferrini in trasferta a Roma 

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HT Sardegna-Amsicora è il terzo derby della stagione, l’ultimo del girone di andata. Ma quello che va in scena stasera al Comunale di Uras (ore 15) è un inedito che caratterizza la quarta giornata della Serie A Élite maschile di hockey su prato. Sinora l’Amsicora ha sommerso di reti chiunque è capitato a tiro, l’HT Sardegna ha pareggiato le ultime due partite rimontando due reti di svantaggio. Trasferta insidiosa per la Ferrini, a Roma contro l’imbattuta Tevere.

Terza giornata domani in Serie A Élite femminile. L’Amsicora, dopo due vittorie, è attesa a Roma dal Butterfly, reduce da due sconfitte. In trasferta la Ferrini, ancora a digiuno di punti, a Brà contro la Lorenzoni. In trasferta anche Cus Cagliari e Juvenilia Uras in Serie A1 maschile, rispettivamente a Potenza Picena e Villafranca. (m. c.)

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