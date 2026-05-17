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La partita.
18 maggio 2026 alle 00:47

Derby giallorosso e ora Gasperini vede la Champions 

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Roma 2

Lazio 0

Roma (3-4-2-1) : Svilar 6; Mancini 8 (38’ st Ziolkowski sv), Ndicka 5.5 (37’ pt Rensch 6), Hermoso 6.5; Celik 6, Cristante 6, El Aynaoui 6, Wesley 4; Dybala 6.5 (43’ st Dovbyk sv), Pisilli 5.5 (1’ st El Shaarawy 6); Malen 5.5 (38’ st Soulé sv). In panchina: De Marzi, Gollini, Angelino, Tsimikas, Vaz, Ghilardi. Allenatore Gasperini 6.

Lazio (4-3-3): Furlanetto 6.5; Marusic 6 (34’ st Lazzari sv), Gila 5, Provstgaard 6, Nuno Tavares 6.5; Basic 5, Rovella 4, Taylor 5.5 (17’ st Dele-Bashiru 6); Cancellieri 5.5 (26’ st Isaksen 6), Dia 6 (17’ st Maldini 5.5), Noslin 6 (34’ st Pedro sv). In panchina: Pannozzo, Giacomone, Gigot, Pellegrini, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Cataldi. Allenatore Sarri 6.

Arbitro : Maresca di Napoli 6.
Reti : 40’ pt Mancini, 21’ st Mancini.
Note : al 26’ st espulsi Wesley e Rovella per condotta violenta. Ammoniti: Taylor, Cancellieri, Hermoso, Nuno Tavares, El Shaarawy. Angoli: 8-3. Recupero: 4’ pt, 5’ st.

Roma. Derby dolce, dolcissimo per la Roma che batte 2-0 la Lazio e acciuffa quel quarto posto che ora significherebbe qualificazione in Champions League. L’inattesa sconfitta della Juventus a Firenze permette, infatti, ai giallorossi di scavalcare i bianconeri in classifica. La partecipazione alla massima competizione europea è ora tutta nelle mani della squadra di Gasperini che chiuderà il campionato a Verona. L'eroe giallorosso è Gianluca Mancini: il difensore è autore di una incredibile doppietta che manda in estasi l’Olimpico. Dopo una settimana tormentata per il braccio di ferro sull’orario della partite, all'Olimpico il derby prende il via in un clima atipico: il tifo giallorosso “spinge” per l’agognata qualificazione in Champions, quello biancoceleste per la prima volta lascia vuota la Nord per protestare contro la società. Alla fine conta il campo.

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