Derby, è festa Ferrini mentre il Cus retrocede 

La Ferrini vince il derby con il Cus Cagliari, 5-4, e si porta a -2 dalla Tevere, capolista della serie A Élite maschile di hockey su prato. Il Cus retrocede matematicamente nel giorno della sua migliore partita. Ferrini sempre avanti, dopo la marcatura iniziale di Edris, reti di Fois e tripletta di Gamal. Il Cus Cagliari è rimasto in partita grazie alla doppietta di Gadelkarim, ed alle reti di Sanna e Tocco.

L’Amsicora è stata sconfitta in casa dalla Lazio per 5-4. In vantaggio con Giaime Carta ha poi subito cinque reti nella seconda frazione nonostante il pari provvisorio (3-3) di Ojeda e Carta. Nell’ultimo quarto Ojeda ha accorciato le distanze.

In Serie A1 maschile l’HT Sardegna ha battuto l’HT Bologna 6-1, con reti di Cancedda, Tomasi, Usama, Castro e doppietta di Gobran.

La Juvenilia Uras è stata sconfitta 3-2 dal Butterfly (a segno Stefano Tocco e Tosin) ma festeggia la salvezza.

