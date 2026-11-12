Ci sono partite che si preparano in una settimana. Poi ci sono i derby, che si preparano da una vita. Domenica alle 15, al Fra Locci, torna il derby d’Ogliastra. Da una parte Tortolì, dall’altra Lanusei. Due comunità, due campanili, due modi di sentirsi orgogliosi della stessa terra. Stavolta, più che mai, due stagioni che sembrano correre in direzioni opposte. Il Tortolì ha un bisogno disperato di punti: è ultimo in Eccellenza. Il Lanusei è quarto, a 5 punti dalla vetta, e sogna il colpaccio in casa dei rivali. Sulla carta non ci sarebbe storia. Ma il derby non ha mai letto la carta.

La rivalità

La storia tra queste due squadre non è nata ieri. È un filo che attraversa i decenni: si parte dal fango di Gennauara, febbraio 1973, si passa per il derby del 1993/94, per le battaglie di Coppa, per i pareggi thriller e le vittorie strappate all’ultimo respiro, fino ai capitoli più recenti. È una rivalità che si è nutrita di tutto: di gol pesanti, di rimonte, di partite giocate in nove contro undici, di esultanze che si sentivano da un paese all’altro. E che, ogni volta, ha ricominciato da capo, come se il passato contasse e non contasse niente allo stesso tempo. Domenica non sarà una partita come le altre perché, in Ogliastra, Tortolì-Lanusei non è mai una partita normale.

I padroni di casa

Il Tortolì ci arriva con il peso dell’ultimo posto sulle spalle. Non è solo una posizione in classifica: è la sensazione di dover rincorrere tutti, ogni domenica, con la paura di sbagliare ancora. «Il derby è una partita speciale, molto sentita in città. Dovremo affrontarla con intensità, determinazione e spirito di sacrificio. Sappiamo quanto valga per tutti. Il gruppo si sta allenando bene e vedo i ragazzi concentrati. La vivo bene come tutte le settimane. Per fortuna ci alleniamo in un ambiente sereno dove la società non ci fa mancare nulla». Il tecnico Simone Criscuolo non cerca alibi e non alza i toni. Parla di intensità, determinazione e spirito di sacrificio: le tre parole che, per il Tortolì, domenica dovranno valere più di ogni schema.