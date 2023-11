«Importante ma non decisiva». Sarà un derby d'Italia ad alta quota come non se ne vedevano da anni quello che andrà in scena stasera alle 20.45 all'Allianz Stadium tra Juventus e Inter, ma per il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi la strada nella lotta scudetto è ancora talmente lunga che la sfida di oggi non sposterà ancora gli equilibri del campionato. D'altronde, ha spiegato Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia, «saremo solo a un terzo di campionato, ci saranno ancora tante partite dopo. Ma sappiamo tutti cosa significa Juventus-Inter per noi, per la nostra società e per i nostri tifos i ». Inzaghi però non si nasconde, né su questa partita né sulla lotta scudetto. «Firmerei per il pareggio? Non firmerei mai, non lo avrei mai fatto per nessuna gara a meno che non sia andata e ritorno. Noi andremo per fare la nostra partita consci che ci saranno delle difficoltà come nelle ultime trasferte. Senz'altro sarà una grande partita, stimolante, in uno stadio pieno, in cui si affronteranno la prima contro la seconda in classifica».

Dall’altra parte, non vuol sentr parlare di scudetto Massimiliano Allegri, manco a dirlo. «I nerazzurri sono i favoriti per lo scudetto, noi dobbiamo continuare il nostro percorso guardando la distanza sulla quinta», dice l'allenatore bianconero mantenendo il proprio equilibrio. Il focus principale resta la qualificazione alla prossima Champions, la piazza però sta tornando a sognare in grande: «Si tratta di una tappa importante nel nostro percorso di crescita, può essere definito come un buon test, anche perché l'Inter resta la grande favorita per il titolo, lo dicono pure loro stessi. Non è una lotta tra noi e loro, anche perché poi ci sono Milan e Napoli che torneranno a lottare».

