Derby Cos-Olbia In casa Uri, Ilva e Latte Dolce  

Olbia. A sei giornate dall’alba in Serie D la lotta salvezza si fa serrata. Poco importa l’avversario: che si tratti di “big”, come la vice capolista Guidonia attesa dall’Atletico Uri e la Puteolana di scena in casa dell’Ilvamaddalena, o di dirette concorrenti, come l’Anzio in visita al Latte Dolce, non sono previsti sconti.

Figuriamoci nel derby tra Costa Orientale Sarda e Olbia, nel quale si sfidano oggi alle 15 penultima e decima in classifica, distanti 8 punti l’una dall’altra. «La qualità della nostra squadra è alta e i ragazzi lo sanno, ma nessuno scenderà in campo pensando di essere superiore agli avversari», dice l’allenatore dei galluresi Zé Maria, squalificato e sostituito in panchina a Tertenia dal tecnico dell’Under 19 Tore Melino: «Affronteremo il derby come una partita normale, perché alla fine vale 3 punti. Loro giocano in casa, e sono forse all’ultima spiaggia, ma non è un problema nostro. Al di là dell’ultima sconfitta col Savoia, caratterizzata da episodi particolari, stiamo attraversando un buon momento: se vinciamo teniamo la Cos a distanza e facciamo un balzo in avanti in classifica». L’ex Inter interviene anche sul mancato pagamento degli stipendi di febbraio: «La situazione è stata chiarita: la società ci ha garantito che la settimana prossima saranno saldati e i ragazzi si sono tranquillizzati».

In campo alle 15 anche Uri-Guidonia. «Crediamo nel lavoro che sta facendo mister Paba: giocando così siamo certi di raggiungere la salvezza», ha dichiarato in settimana Gavino Satta, patron dell’Atletico scivolato al terzultimo posto, a -2 dalla zona salvezza, dopo la sconfitta col Cassino. Fischio d’inizio alle 15 pure tra Latte Dolce e Anzio: l’allenatore dei sassaresi Michele Fini non sarà in panchina per squalifica, avendo rimediato quattro giornate per il rosso preso durante il match perso a Guidonia al turno precedente. «La prestazione c’è stata, ma ci sono stati anche tanti errori: ci aspettano partite importanti, tutto dipende da noi», così l’ex Cagliari nel post Guidonia.

A inaugurare la domenica alle 14,15 toccherà all’Ilvamaddalena con la Puteolana: galluresi reduci da tre vittorie e fuori dalla zona retrocessione, Puteolana mai a segno contro le sarde nel girone di ritorno. Al campo l’ardua sentenza.

