Derby con il Cus: in casa la Sarlux non può fallire 

Il derby Sarlux Sarroch-Cus Cagliari conclude domani la regular season della serie A3 di volley. Due destini opposti, Sarroch deve vincere per salvarsi ed evitare i playout, il Cus, con la vittoria su Mirandola, è già nei playoff.

Il derby in calendario domani alle 18 nella Palestra di Via Giotto doveva essere la passerella finale. Per la Sarlux è invece la sfida salvezza che vale la stagione, il Cus Cagliari deve ancora scoprire avversario e collocazione nella griglia dei playoff. Sarroch, con tre sconfitte consecutive si è messo nei pasticci. Per la salvezza diretta deve vincere con almeno due set di scarto, con esito diverso (dalla vittoria al tie break alla sconfitta) dovrà attendere i risultati di Garlasco, e Mirandola. I playout sono previsti se la quartultima (oggi Sarroch) ha un distacco dalla terzultima inferiore a cinque punti. La squadra di Giombini attualmente ha +5 su Garlasco e +6 su Mirandola. Il Cus Cagliari occupa il sesto posto che non può essere migliorato.

Dopo la rimonta dallo 0-2 e la vittoria con Cabiate, in B1 femminile la Capo d’Orso Palau affronta la trasferta di Milano con il Club Italia. Le ragazze di Guidarini hanno vinto cinque delle ultime sei partite. Al Palaconi, stasera alle 16, sfida di spicco in Serie B2 femminile tra Pan Alfieri e Isernia. La squadra molisana insegue le ragazze di Loi, seconde. Al Palazzetto di Via Lamarmora match d’alta classifica tra Garibaldi La Maddalena e Volley Anzio. In trasferta La Smeralda Ossi a Roma con il Volley Friends, e l’Audax Quartucciu a Grosseto.

In Serie B maschile, Stella Azzurra Sestu e Borore occupano le ultime due posizioni lontane dalla salvezza, ma affrontano ogni partita e ogni set, tra infortuni e defezioni, con entusiasmo e dignità. Stasera Sestu gioca a Limbiate, Borore a Grassobbio.

Prima giornata dei playoff promozione in C, con otto squadre in due gironi. In calendario Gymnos Cagliari-Volley Sorso, Aquila Cagliari-Sanluri, Porto Torres-Su Planu e Gymland Oristano-Tespiense Quartu.

